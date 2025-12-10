Acasă » Știri » Iubirea și grija de sine detronează familia și valorile tradiționale în America! Specialiștii trag un semnal de alarmă: „Ultra-individualist”

De: Diana Cernea 10/12/2025 | 07:40
Sursa foto: Shutterstock

Se pare că America a descoperit un nou “Sfânt Graal” al vieții moderne: iubirea și grija față de sine. Potrivit cercetărilor recente, în prezent, mai puțini americani pun familia pe primul loc.

În schimb, oamenii prioritizează bunăstarea personală, libertatea de a fi ei înșiși și satisfacția individuală.

Ce contează cu adevărat pentru americani?

Conform unui sondaj realizat de profesoara Suzy Welch de la Universitatea din New York, doar 11% dintre respondenți consideră că familia este valoarea lor numărul unu, iar peste jumătate nici măcar nu o includ între primele cinci priorități.

„Pare că am trecut de la un stil de viață tradițional la unul ultra-individualist”, spune Welch, explicând că tinerii sunt principalii promotori ai acestui fenomen.

Este o schimbare care reflectă evoluția socială: mai multă mobilitate, mai multe oportunități de studiu și muncă, plus cultura digitală care celebrează bunăstarea personală și libertatea de manifestare.

Generația tânără alege fericirea personală în locul tradiției

Analiza lui Welch scoate la iveală un paradox fascinant: deși valorile moderne accentuează autonomia și dezvoltarea personală, există și un risc real. Studiile arată că orientarea excesivă spre sine poate duce la singurătate și izolare, reducând sprijinul comunitar și coeziunea familială.

„Este un câștig pentru libertate, dar un potențial semnal de alarmă pentru legăturile sociale”, avertizează experții.

Pe de altă parte, conform CNN, trendul nu este doar unul psihologic: el schimbă și modul în care funcționează societatea. Angajatorii, mass-media și chiar politicile sociale trebuie să se adapteze la indivizi care pun bunăstarea și exprimarea personală mai presus de tradițiile familiale. Mai mult, această tendință poate explica și diviziunile culturale majore din Statele Unite, care adesea nu țin doar de politică, ci de prioritățile personale ale oamenilor.

Iubirea și grija de sine detronează familia

Fenomenul se reflectă și online. TikTok, Instagram și alte platforme sociale abundă de conținut despre self-care, wellness și forme de exprimare personală.

„Self-expression și self-care nu sunt doar trenduri; ele au devenit modul prin care tinerii își validează fericirea și împlinirea personală”, spune un expert în psihologie socială. În era digitală, aceste valori sunt vizibile, virale și extrem de atractive.

Pe scurt, în America anului 2025, familia nu mai e în prim-plan. Ceea ce contează acum este cum te simți tu, ce te face să strălucești și cum te exprimi în lume. Și, din câte se pare, toată această revoluție culturală se desfășoară live pe TikTok și Instagram, cu milioane de like-uri și vizualizări.

