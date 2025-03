Donald Trump face aluzii la candidatura lui Iohannis la NATO? „Nu am fost fericit cu el”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a avut invitat în Biroul Oval pe secretarul general al NATO, olandezul Mark Rutte. În timpul declarațiilor comune, liderul de la Casa Albă ar fi făcut o aluzie la momentul în care fostul președinte al României, Klaus Iohannis, a candidat pentru șefia Alianței.

În acest sens, Trump l-a asigurat pe Rutte că l-a susținut pentru funcția de secretar general și că nu l-a „plăcut” pe celălalt candidat. Deși nu i-a pronunțat numele, este clar că este vorba despre Klaus Iohannis, întrucât fostul președinte al României a fost singurul contracandidat al lui Rutte pentru funcția cea mai înaltă din cadrul Alianței Nord-Atlantice. „Nu l-am plăcut, nu am fost fericit cu el”, a declarat Trump, după cum arată Observator.

„E o onoare să te am aici (…) Am fost foarte tare în favoarea ta. Stoltenberg (n.r. fostul secretar general al NATO – Jens Stoltenberg) a fost foarte bun, acum avem pe cineva care va face o muncă extraordinară. Am fost atât de mult în favoarea ta, nici n-ai idee. Mai era o persoană pe care nu o plăceam. Nu eram fericit. Și cred că l-am ținut departe de … cred că știi despre ce vorbesc. Am zis ăsta e omul care ne trebuie”, a spus președintele Statelor Unite.