Ce spune dr. Cristian Andrei despre bărbații care au relații cu fete mult mai tinere: „Ideea e să fie fertil”

De: Denisa Iordache 10/11/2025 | 14:51
Doctorul Cristian Andrei, cel care este în centrul atenției în scandalul momentului, a dezbătut de-a lungul carierei sale mai multe teme importante dintr-o relație. Printre acestea s-a numărat și diferența mare de vârstă între parteneri. Ce spunea psihoterapeutul în trecut despre acest subiect? Află mai multe detalii în articol!

Doctorul Cristian Andrei se află în centrul atenției într-un scandal în care i s-au adus acuzații grave de hărțuire din partea unor foste paciente (VEZI AICI). Acestea erau cu mult mai tinere decât el la vremea respectivă, atunci când psihoterapeutul avea în jur de 57-58 de ani.

Ce spunea dr. Cristian Andrei despre diferența de vârstă din relații

În urmă cu 2 ani, psihoterapeutul era invitat într-o emisiune și vorbea despre un subiect destul de controversat din zilele noastre: relațiile în care între parteneri este o diferență mare de vârstă. Acesta a spus că majoritatea femeilor tind să aleagă parteneri mai în vârstă pentru că acest lucru le oferă siguranță și protecție.

De asemenea, unii bărbați optează pentru femei mai tinere pentru că acestea le inspiră fertilitate, viață. El a susținut că diferența de vârstă este acceptabilă atât timp cât bărbatul este fertil.

„Diferența de vârstă în care bărbatul este mai în vârstă decât partenera este natural justificată. Nu se menționează în antropologie cât ar trebui să fie. Ideea este să fie fertil. La origine, fertilitatea era cea care dicta acest lucru, iar la fertilitate se adaugă siguranța, toate aceste avantaje cu care vine bărbatul ceva mai matur în relație cu femeia mai tânără și mai fertilă. Asta este baza biologică. (…)”, a spus dr. Cristian Andrei.

Acesta a mai explicat și că diferența de vârstă acceptată diferă în funcție de cultură. În timp ce unele societăți sunt de acord și cu diferențe de 15 ani, în altele predomină cazuri de diferențe mai mici de vârstă, cum ar fi 3-4 ani. Doctorul Cristian Andrei a mai spus și că unii bărbați sunt mai atrăgători odată cu înaintarea în vârstă, iar unii nu.

„În funcție de cultură, sunt culturi în care există diferențe de 15 ani ca fiind actul regular și sunt culturi în care există 3-4 ani regular. De obicei, cu cât o cultură/o țară sau o comunitate este mai în dificultate, deci război, foamete și așa mai departe, această diferență de vârstă crește, pentru că femeile caută și mai multă siguranță, bărbații respectivi mai în vârstă net decât ele au mai multe avantaje față de ceilalți bărbați. Aici nu vorbim de senectute neapărat. Bărbatul în baston, mai degrabă se ocupă de baston decât de partenera lui, dar este știut faptul că bărbații pot să aibă această capacitate de a atrage, care crește odată cu vârsta. Sunt unii bărbați la care atractivitatea crește odată cu vârsta și a altora scade odată cu vârsta”, a mai spus el.

