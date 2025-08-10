Ce sunt „Stâlpii Creației”, de fapt. Imaginile surprinse de NASA pot schimba tot ce știm despre facerea Lumii

Puțini s-au întrebat ce sunt „Stâlpii Creației”, de fapt! Din ce sunt formați? NASA a surprins imagini care pot schimba tot ce știm despre facerea Lumii! Telescopul James Webb a oferit detalii care nu au mai fost observate până acum!

Telescopul spațial James Webb a capturat cea mai clară și detaliată imagine de până acum a structurii cosmice cunoscute drept Stâlpii Creației, o regiune impresionantă din Nebuloasa Vulturul, aflată la aproximativ 6.500 de ani-lumină distanță de planeta noastră. Aceasta zonă este alcătuită din nori impunători de gaze și praf cosmic, unde se desfășoară activ procese de formare a stelelor.

Aceștia au o întindere de 5-6 ani lumină, cu stâlpul principal de aproximativ 4 ani lumină și 1 an lumină lățime. Stâlpii Creației se întind pe o regiune de mii de ori mai mare decât întregul nostru sistem solar.

Imaginea surprinde cele trei coloane masive – de unde provine și numele de Stâlpii Creației (Pillars of Creation) – formate din praf și gaze interstelare. Grație instrumentelor performante ale telescopului James Webb, care operează în spectrul apropiat infraroșu, aceste coloane apar acum ca fiind aproape transparente, dezvăluind detalii care nu au mai fost observate până acum.

Se evidențiază diferențele dintre vechea imagine realizată de telescopul Hubble, care arăta coloane ca structuri opace, și noua fotografie surprinsă de James Webb, care pătrunde în adâncimea lor, oferind o perspectivă complet nouă.

Cum le este de ajutor imaginea cercetătorilor

Această imagine inovatoare le va permite cercetătorilor să-și ajusteze modelele privind nașterea stelelor, identificând cu precizie mult mai mare stelele tinere și cantitățile de gaze și praf din această regiune. Astfel, oamenii de știință vor putea înțelege mai bine modul în care se formează stelele, după cum explică NASA.

Nu putem să nu aducem în discuție faptul că pentru cei interesați, imaginea la rezoluție maximă este disponibilă pentru descărcare pe site-ul oficial al telescopului James Webb.

Numele „Stâlpii Creației”, folosit de oamenii de știință, provine dintr-o tradiție veche, plină de simbolism. În antichitate, stâlpii erau considerați elemente esențiale care susțineau templele Greciei și Romei, iar ideea lor a fost extinsă pentru a reprezenta temeliile lumii.

În tradiția creștină, această metaforă este legată de forța divină care ține lumea unită. Pastorul Charles Haddon Spurgeon, în predica sa din 1857 „Condescența lui Hristos”, folosea expresia pentru a descrie nu numai lumea fizică, ci și puterea divină care o susține.

