Ce surpriză de proporții i-a făcut Leonard Doroftei soției sale? “M-a pus în fața faptului împlinit. Bucurie mare, dar fără o sumă importantă de bani!”

Leonard Doroftei și Monica s-au cunoscut în adolescență, iar povestea lor de iubire a trecut proba timpului. Sunt împreună de peste 3 decenii, au 3 copii, iar din primăvară vor experimenta, pentru prima oară, rolul de bunici. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, cei doi au dezvăluit aspecte din viața personală, respectiv o investiție surpriză făcută de fostul campion la box din dragoste pentru partenera sa de viață, dar și strategia la care apela înainte de a intra în ring, pentru a-i mai tempera Monicăi emoțiile. După experiența trăită în Malta la filmările Power Couple România, cuplul a vorbit deschis dacă Asia Express este sau nu o opțiune pentru ei, după ce și-au făcut încălzirea la reality-show-ul prezentat de Dani Oțil și difuzat la Antena 1 de luni până miercuri, de la 20.30.

Leonard Doroftei și Monica și-au testat limitele la Power Couple România, ocazie cu care telespectatorii le-au descoperit punctele forte, dar și vulnerabilitățile în timpul unor probe dificile, care i-au scos din zona de confort.

CANCAN.RO: Cum ați luat decizia să participați la Power Couple?

Leonard Doroftei: Bună întrebare. Cum am luat decizia? De ce am luat decizia? Curiozitatea! Ce poate să fie?!

Monica Doroftei: Nu ai cum! Ce poate fi așa de nefăcut?

Leonard Doroftei: Sunt campion. Ce se poate întâmpla?

Monica Doroftei: Chiar și eu m-am gândit: e campion! Nu se poate întâmpla nimic.

Leonard Doroftei: Fraților, nu are nimic de-a face campionul cu ce s-a întâmplat acolo.

CANCAN.RO: Au fost și probe fizice care v-au pus în dificultate?

Leonard Doroftei: Da.

CANCAN.RO: Cine a fost mai rezistent dintre voi doi?

Monica Doroftei: Depinde, nu aș zice că eu. Au fost momente în care Doru a fost mai sigur pe el și mai bun la probe, momente în care eu am fost nu neapărat mai bună, dar poate mai atentă să zic așa. Dar cumva noi am făcut o echipă foarte bună.

Monica Doroftei: „Dacă vine cumva această oportunitate, poate mergem și în Asia”

CANCAN.RO: Înainte să luați decizia, v-ați consultat cu copiii? Care au fost reacțiile când le-ați spus că plecați la Power Couple?

Leonard Doroftei: Asta e ideea că nu ne-am consultat cu nimeni. A fost așa de moment: hai! Ce frumos mi se pare! Hai! Ce se poate întâmpla?

Monica Doroftei: Suntem amândoi, acesta a fost primul gând.

Leonard Doroftei: Nu am fost niciodată într-o competiție de genul ăsta. Hai să vedem! Mare greșeală, frații mei! (n.r. râde)

Monica Doroftei: Dar lăsând gluma deoparte, acum când privesc în spate mă bucur că am participat, pentru că sunt probe pe care nu le-aș fi făcut niciodată în viață, recunosc.

Leonard Doroftei: Ce am făcut aici probabil vezi la televizor sau la circ sau unde vezi.

CANCAN.RO: Dar acum după Power Couple, vă tentează și Asia Express?

Monica Doroftei: Bună întrebare!

Leonard Doroftei: Să știi că nu m-am gândit! Vreau întâi să văd Asia Express și pe urmă mă pronunț. Deocamdată nu.

Monica Doroftei: Am hotărât să nu spun “nu” și dacă vine cumva această oportunitate, poate mergem și în Asia.

CANCAN.RO: Ați avut drept avantaj faptul că sunteți un cuplu matur, aveți peste 3 decenii împreună.

Leonard Doroftei: Părem maturi, dar nu suntem. Suntem copii, ăsta e și farmecul nostru pentru că ne surprindem în fiecare zi.

CANCAN.RO: Cine stă cel mai bine la capitolul memorie și date importante din relație?

Leonard Doroftei: Ne completăm amândoi. Ne uităm unul la altul.

Monica Doroftei: Totuși avem 30 și ceva de ani de relație. Sunt momente când ne punem întrebări, dar în momentul în care eu spun o dată Doru se uită la mine și îmi dau seama imediat dacă greșesc.

Leonard Doroftei: Să vă spun ceva: am avut în concurs o întrebare de ani mulți în urmă, am știut-o. Am răspuns. Deci de la probă până la Monica am uitat ce mi-a spus Dani. (râde) Dar mi-am adus aminte ce am făcut acum 30 de ani, am uitat ce mi-a spus Dani.

Monica Doroftei: Nu, dar emoțiile și tot ce se întâmplă, adrenalina, totul este la un nivel foarte înalt și după ce termini proba trebuie să treacă ceva timp să realizezi ce s-a întâmplat.

Leonard Doroftei: Pare o joacă, dar este o frumusețe. Pare o încercare, dar este o probă imensă, fantastică.

Leonard Doroftei: „O luam cu mine la antrenament și îi arătam ce fac și o ajutam mult să prindă încredere că m-am pregătit bine pentru meci”

CANCAN.RO: Care au fost cele mai grele momente de-a lungul acestor ani, sunteți alături de un campion, au fost multe pregătiri, meciuri, emoții.

Monica Doroftei: Cel mai greu a fost

Leonard Doroftei: Când am fost la Power Couple. (n.r.râde)

Monica Doroftei: Nu, momentul când rămâneam singură acasă, pentru că el era plecat în cantonament. Consider acele momente dificile și momentele dinaintea meciurilor când știam că urcă în ring, îl știam că e foarte bine pregătit, dar aveam niște emoții extraordinare pentru el, pentru sănătatea lui. Așa e când îți vezi omul iubit pus într-o situație dificilă.

Leonard Doroftei: Ca s-o liniștesc în privința asta, când ne apropiam de competiție o luam cu mine la antrenament și îi arătam ce fac și o ajutam mult să prindă încredere că m-am pregătit bine pentru meci. Sunt ok, totul va decurge normal.

Monica Doroftei: „M-a pus în fața faptului împlinit. Bucurie mare, dar fără o sumă importantă de bani!”

CANCAN.RO: Care este mai romantic dintre voi doi?

Monica Doroftei: Eu cred că sunt mai romantică.

Leonard Doroftei: Eu sunt mai dur, recunosc, așa sunt eu! (n.r. râde)

Monica Doroftei: Nu e adevărat, și el are momente de romantism, doar că viața ne împinge așa să facem lucruri – câteodată să le facem fără să le exprimăm și câteodată doar să le exprimăm aș fi vrut.

Leonard Doroftei: Romantismul la noi este în fiecare zi. Reumatismul la mine e în fiecare zi. (n.r. râde)

CANCAN.RO: Ultima surpriză pe care v-ați făcut-o reciproc în ce a constat?

Leonard Doroftei: Ea mi-a făcut mie o surpriză: mi-a dat portofelul și când am deschis portofelul cardul nu mai era acolo. Și a zis: vai, uite am făcut o surpriză! (n.r. râde) Uite, la mine!

Monica Doroftei: Momentul când a cumpărat ultima mașină, pentru că nu am știut că o să facă o astfel de investiție și a făcut-o fără să-mi spună. M-a pus în fața faptului împlinit. Bucurie mare, dar fără o sumă importantă de bani!

Leonard Doroftei: Îi iau mașină de cusut! (n.r. râde)

Foto: Antena 1/ Instagram

