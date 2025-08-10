Ce țeapă și-a luat iar Theo Rose la un magazin! A bătut la ușă, dar paznicul a zis că nu are voie. Care e motivul

Zilele trecute a fost sărbătoare mare în familia lui Theo Rose și a lui Anghel Damian. Cei doi și-au aniversat zilele de naștere, ea fiind născută pe 8 august, iar el pe 9 august. Ei bine, artista și-a dorit să îi facă un cadou special soțului său, însă a întâmpinat numeroase probleme. În cele din urmă, Anghel Damian a rămas fără cadou, iar cântăreața a povestit în mediul online cum s-a întâmplat totul. A luat iar țeapă la un magazin.

Ieri, 9 august, Anghel Damian și-a serbat ziua de naștere. Cu această ocazie, soția sa i-a făcut o urare emoționantă în mediul online. Urarea trebuia să fie însoțită și de un cadou important, însă planurile lui Theo Rose au fost date peste cap.

„Noi suntem 8 și 9 și ne-am născut să gravitam firesc unul în jurul celuilalt, să ne potențăm reciproc și să facem să prindă viață tot ce atingem. Bărbatul ăsta e iubirea vieții mele. La mulți ani, Anghel Damian!”, este mesajul transmis de Theo Rose.

Anghel Damian a rămas fără cadou

Așa cum spuneam, urarea lui Thoe Rose trebuia să fie însoțită și de un cadou consistent. Mai exact, cântăreața a vrut să îi dăruiască soțului său un ceas de lux, însă planul ei a eșuat. Cadoul lui Anghel Damian a fost ruinat de politica magazinelor de lux.

Supărată că nu are cadou pentru partenerul ei, artista a povestit în mediul online ce a pățit. Concret, aceasta a mers la reprezentanța firmei respective pentru a alege un ceas. Însă, când a ajuns acolo s-a lovit de ușile închise și de un angajat care i-a spus că o poate lăsa să intre în magazin doar pe bază de rezervare.

Thoe Rose a fost contrariată să audă acest lucru, mai ales că magazinul era gol. Însă, angajatul nu a cedat, dar nici artista. După ce a văzut că nu are cum să o scoat-o la capăt, Theo Rose s-a îndepărtat câțiva pași de magazin, a scos telefon și a sunat pentru a face rezervare. Bineînțeles că la telefon a răspuns angajatul cu care deja vorbise.

În cele din urmă, Theo Rose a reușit să intre în magazin, însă acolo se aflau doar două modele de ceas, și nici unul pe gustul lui Anghel Damian. Deși enervată de toate cele întâmplate, cântăreața a povestit totul în mediul online și a făcut haz de necaz.

„Astăzi este ziua soțului meu. Am venit acasă la țară, am stat liniștiți și voiam să vă povestesc cum nu i-am luat eu cadou de ziua lui, că am încercat, dar nu am reușit. Fiți atenți! Deci strâng bani că am zis că vreau să iau un ceas. (…) Am zis, hai să-i arăt totuși ce vreau să iau, voiam să-i comandă pe internet. Și zic, hai să-i arăt ca să-i și placă că poate el și-a comandat niște ceasuri și erau diferite față de ce voiam eu să iau. Și zic, haide să îi arăt ca să nu mă trezesc că iau ceva ce nu-i place sau că vrea să-l schimbe. Și acum am trimis și zice: Da, dar nu-mi comanda de pe internet, că nu știi dacă sunt originale. (…) Până la urmă l-am mai întrebat și următoarea zi și următoarea zi și zice, dar avem noi reprezentanță aici în România, hai să mergem acolo să vedem direct. (…) Mergem și mie îmi demonstrează viața că trebuie să rămân țărancă simplă cum sunt. Eu nu trebuie să mă arunc la chestii de-astea că nu mă pricep și nu o să mă pot adapta niciodată. Pe mine chestiile astea mă irită, chestiile de bogați. Fiți atenți! Erau puși doi piloni din ăia în fața ușii, așa, era un domn înăuntru. Zic nu e asta intrarea, i-am dat roata, așa, nu era nici o intrare nici pe partea cealaltă. Am bătut în ușă: domnule, deschide și mie aici. Vine și îi zic că vrem să luăm și noi un ceas. Și zice, păi nu puteți, decât cu rezervare. Zic, cu rezervare? Da, aveți un număr scris aici pe ușă? Zic, băi, dar nu e nimeni în magazin, e gol. Așa funcționează pe rezervare. Zic, bine, am plecat frustrată, eram frustrată, eram nervoasă. Zic, băi, era magazinul gol, dormea pe el acolo și îmi zice că am nevoie de rezervare. (…) Și ce am făcut? Am ajuns în mașină și am zis, stai mă… am sunat și mi-am făcut rezervare. Îmi răspunde domnul și zice, da, mâine. Zic, păi stați așa un pic, că nu-mi faceți programul, adică totuși programați-mă când pot și eu, nu doar dumneavoastră, dacă e.(…) Și zic, vreau să cumpăr un cadou pentru soțul meu. Sunt cu el aici în mașină și aș vrea să-l vadă. Suntem aici la dumneavoastră la poartă. (…). Și a zis, stați să verific, nu știu ce, dacă vreți doar acum, un sfert de oră, că după aia avem altă rezervare. (…) Mergem în magazin… Aveau doar două ceasuri, niște clăpane din alea de haur, ceva… Ceva ce nu ne place nouă, adică. Eu mă uitam și eu la ceva mai finuț. Deci, n-aveam ce lua oricum”, a povestit Theo Rose, în mediul online.

Foto: Social media