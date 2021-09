Ce vedetă din România este îndrăgostită de Mircea Badea. Secretul a ieşit la iveală!

Cătălin Măruță a reuşit de-a lungul timpului să scoată multe secrete la iveală în ruprica sosurilor iuţi. Vedetele care acceptă această provocare sunt nevoite să răspundă celor mai incomode întrebări, în caz contrat mănâncă cele mai picante sosuri. De această dată o cunoscută actriţă a dezvăluit faptul că a fost mult timp îndrăgostită de celebrul prezentator Mircea Badea.

Ana Maria Caliţa, căci despre ea este vorba a mărturisit în cadrul emisiunii ”La Măruță”, un secret pe care l-a păstrat bine mulţi ani. Se pare că acesta l-a iubit în secret pe celebrul Mircea Badea.

Ana-Maria Calița, dezvăluiri neaşteptate

Ana-Maria Calița a fost prezentă la rubrica sosurilor iuți, iar pentru că nu a dorit să mănânce picant a fost nevoită să răspundă la întrebarea: ”De cine ai fost indragostita de-a lungul timpului, din showbizul românesc?”.

CITEŞTE ŞI: MIRCEA BADEA A INTRAT ÎN RÂNDUL CELOR „AVUȚI”. S-A POZAT ÎN DUBAI, PE LUX ȘI OPULENȚĂ

Vedeta nu a stat deloc pe gânduri şi a răspuns fără să ezite: ”De Mircea Badea”.

Cătălin Măruţă a rămas uimit de răspunsul actriţei şi a dorit să afle mai multe detalii.

”Da, am fost îndrăgostită de el încă din copilărie, până l-am cunoscut pe Mihai”, a explicat Ana-Maria Calița în direct.

Cine este Ana-Maria Calița

Ana-Maria Calița este din Bucureşti, a absolvit Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică ”I.L.Caragiale” , este colaboratoare la „Opera Comică pentru Copii”. Stand-up comedy face din pasiune, iar spectacolele ei au mare succes. Fire ambiţioasă, Ana a reuşit să câştige sezonul patru din iUmor, fiind considerată cea mai amuzantă concurentă. Astfel, tânăra a plecat acasă cu premiul în valoare de 20.000 de euro.

“Am fost mulţumită, dar mă aşteptam să fie primit mult mai bine. Ideea e că înainte să intru pe scenă, eu am intrat ultima… Am stat multe ore, înainte să intru la filmare, mi-a fost extrem de rău fizic. Cel mai greu mi-a fost când m-a întrerupt Cheloo, nu mă aşteptam. Exact, au fost câteva secunde în care m-am blocat. Am tras cinci finaluri de emisiune, da. Păi, pentru mine era a doua oară când mă bucuram fals – ai speranţa aia că o să fii tu… De data asta m-am gândit. Faptul că m-am dus la Bendeac şi l-am pupat, a fost pentru că mie nu îmi pasă de ceea ce crede lumea, totul a fost un show. Nu, nu am ieşit la un pahar. A fost doar pentru show şi, probabil, că i-a plăcut numărul, d-aia m-a sărutat. Eu, acasă, nu mă aşteptam… Am stat 10 minute fără să mă mişc. Eram cu iubitul meu, spuneam: «Nu, nu cred! Am câştigat! E pe bune?» Abia după ce m-a sunat cineva, m-am linişti. Iubitul meu e actor, ştie multe. Există o glumă care nu s-a difuzat, mi-ar fi plăcut să fie live show-ul”, a declarat câştigătoarea sezonului patru de la iUmor pentru AntenaStars.

Sursă foto: Instagram