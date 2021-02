Mircea Badea a intrat în rândul celor „avuți”. S-a pozat în Dubai, pe lux și opulență

Mircea Badea a intrat în rândul vedetelor care își fac veacul departe de frigul din România. Prezentatorul de televiziune s-a „propulsat” tocmai în Dubai, acolo unde are parte de distracție cât cuprinde.

Prezentatorul TV Mircea Badea se distrează de minune. Nu, nu în România, căci după cum bine ați observat, în ultima perioadă, vedetele se plimbă numai în locuri de lux, exotice, acolo unde soarele strălucește cu putere, iar plajele sunt locul în care se relaxează zi de zi.

După ce divele din showbizul nostru au ales ca destinații Bali și Maldive, Mircea Badea a ales să meargă într-un loc la fel de exotic, tot cu plaje luxoase și atmosferă relaxantă: Dubai!

Pe contul lui de Instagram, prezentatorul de televiziune a postat o fotografie cu fiul său, Vlăduț, pe plaja din Dubai.

S-a iubit sau nu Mircea Badea cu Teo Trandafir?

Întrebată fiind de jurnalista Denise Rifai dacă l-a văzut vreodată pe Mircea Badea ca pe un posibil iubit, Teo Trandafir a oferit un răspuns surprinzător, care i-a făcut pe internauți să râdă în hohote.

Teo Trandafir și Mircea Badea au lucrat împreună

La un moment dat, Teo Trandafir și Mircea Badea au lucrat împreună, dar între cei doi nu a fost niciodată vorba de o altă relație decât una profesională și de prietenie. Întrebată fiind dacă l-a văzut vreodată pe Badea ca pe un posibil iubit, Teo Trandafir a răspuns:

„Niciodată! Era și o diferență foarte mare de vârstă între noi, era minor când l-am cunoscut. La vremea respectivă, când l-am cunoscut, mi s-a dat în brațe un format, eu venind de la radio. Și am zis, bine, dar cum fac eu un format despre care habar nu am. Eu făcusem radio toată viața, iar pe Badea nu puteam conta, pentru că nu mai lucra pentru ei. Le-am zis că trebuie să-l aducă pe Badea înapoi și om vedea ce-om face.

Și de acolo am pornit-o, doi apucați, iar râsul a început într-o bună zi când făceam Bursa locurilor de muncă, în 1994 – 1995, când o societate comercială angaja lucrători bohroverchist, n-am să uit niciodată în viata mea. Mircea m-a întrebat ce o fi aia „lucrători bohroverchist” și am râs cam trei ore. Am râs, în condițiile în care nu toate știrile erau de amuzat. Și am ținut-o așa, până ne-a chemat pe amândoi Radu Coșarcă și ne-a spus: Râdeți ca doi cretini, râdeți aiurea, o să vă dau afară! Noi numai când auzeam repetiția verbului „a râde”, mai rău de montam și încercam să ne gândim la ceva rău.

Apoi ne-a întrebat: Bă, gata! Are cineva vreo întrebare de pus? Și-l văd pe Mircea: Da, eu aș dori să întreb ceva. Iertați-mă, vă rog, la câte zile vă spălați pe cap?

Ăsta a fost pentru mine unul dintre cele mai greu de depășit momente din viața mea, pentru că am crezut că râd până leșin”, a răspuns Teo Trandafir, în direct la Kanal D.