Ce viață duce Lorelai Moșneguțu, după ce a câștigat Românii au Talent și a cheltuit cei 120.000 de euro primiți de la Pro TV

La doar 16 ani, Lorelai Moșneguțu duce o viață de artistă internațională și a terminat primul an de liceu cu rezultate foarte bune, deși are un program destul de încărcat. După ce a câștigat “Românii au talent”, adolescenta fără mâini care cântă la pian cu picioarele a devenit cunoscută peste hotare, unde a oferit spectacole impresionante. Recent, ea a vorbit despre viața sa din prezent, dar și despre experiența în urma căreia a devenit câștigătoarea show-ului de talente de la Pro TV.

Lorelai Moșneguțu, concerte impresionante peste hotare

Lorelai Moșneguțu a primit invitații în California, Brazilia, China, Qatar și Turcia, pe care le-a onorat cu mare bucurie în suflet. În plus, ea s-a numărat printre concurenții de la “World’s Got Talent”. “Acum 2 ani, viața mi s-a schimbat radical datorită acestui minunat concurs, «Românii au talent», doamnei producătoare Andreea Godeanu, juriului de excepție (doamnele @mihaelaradulescuschwartzenberg , @andra și domnii @andimoisescu și @f.calinescu ) si desigur, vouă, tuturor fanilor mei! După câștigarea acestuia, am avut onoarea să fiu invitata până în momentul de față în 5 țări superbe (Turcia, Qatar, Brazilia, China și California), atât ca invitată să susțin recitaluri la gale caritabile, cat si concurenta la World’s Got Talent.💖🥰❤😍🎶😊🤗❤ MULȚUMESC DIN SUFLET TUTUROR, CÂT ȘI DOAMNEI MEZZOSOPRANE ADINA SIMA, PROFESOARA MEA DE CANTO SI DOAMNEI REGIZOR SILVIA IONESCU!❤💖😍💖#romaniiautalent😍🎶 #sezonul7 #epic💖 #2yearsago🔙 #bestmemories😍 #beautifulsouls #miss #my #talented #friends❤😍🤗❤”, a scris tânăra artistă recent pe pagina ei oficială de Facebook.

Vineri, 14 iunie, Lorelai Moșneguțu a participat la festivitatea de final a anului școlar, oficiată în unitatea de învățământ unde a fost elevă în primii ani de școală. Devenind nostalgică după anii de școală petrecuți în clasele I-VIII, cântăreața a făcut publice câteva gânduri emoționante: “Pe 15 septembrie 2010 pășeam cu timiditate pentru prima dată pe porțile Școlii Gimnaziale Nr. 1 « Vasile Cârlova» din Târgoviște, unde începeam o nouă etapă din viața mea. Aici am fost primita cu multă iubire de către minunatele doamne director Costache Tatiana si director adjunct Ionescu Ecaterina, dânsa fiindu-mi totodată și doamna învățătoare care m-a îndrumat în cei patru ani.Din clasa a V-a l-am avut ca diriginte pe domnul preot Hrestic Bogdan, iar din clasa a VI-a până la sfârșitul celor patru ani de gimnaziu, pe minunata doamna dirigintă Cristina Tănase. 💖

Au fost 8 ani în care am învățat foarte multe lucruri, m-au format și mi-au creat nenumărate amintiri care vor rămâne mereu întipărite în inima mea!❤❤ Mulțumesc din suflet doamnelor director, doamnei diriginte cât și tuturor profesorilor de excepție (doamnele profesoare de matematică Burdușelu Mihaela și Monica Dumitrache, doamnele profesoare de Limba și Literatura Română Măniceru Adriana și Vasile Cristina, doamna profesoară de biologie Catană Mariana, doamnelor profesoare de geografie și istorie Costache Tatiana și Stan Daniela, domnul preot, profesor de religie Predica Iulian, etc.)❤❤💖💖 Astăzi, după primul an de liceu am fost să-mi revăd acești minunați profesori și să retrăiesc aceleași emoții ca în prima zi! Este un sentiment unic pe care nu-l voi uita vreodată! ❤💖🥰😍❤💖”.

Lorelai Moșneguțu a trecut în clasa a X-a și studiază la mai bun liceu de muzică din Târgioviște.

Lorelai Moşneguţu, câștigătoarea de la “Românii au talent” 2017

Lorelai Moşneguţu a câştigat concursul “Românii au talent” şi premiul de 120.000 de euro. Tânăra a impresionat pe toată lumea, atât cu calităţile sale vocale, cât şi cu povestea sa impresionantă de viaţă. Lorelai a venit pe lume fără mâini şi fără femururi, fiind abandonată în spital de cea care i-a dat naştere. Fetiţa a fost salvată de Viorica Pârvan, un asistent maternal, care a devenit mama ei adoptivă.