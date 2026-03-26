Acasă » Știri » Cea mai scurtă căsnicie din lume! Au divorțat la 3 minute după nuntă. Motivul pentru care mireasa și-a părăsit soțul

Cea mai scurtă căsnicie din lume! Au divorțat la 3 minute după nuntă. Motivul pentru care mireasa și-a părăsit soțul

De: Alina Drăgan 26/03/2026 | 23:17
Cea mai scurtă căsnicie din lume! Au divorțat la 3 minute după nuntă. Motivul pentru care mireasa și-a părăsit soțul
Povestea unui cuplu a devenit virală. Cei doi au reușit să aibă, probabil, cea mai scurtă căsnicie din lume. Au divorțat la doar 3 minute după ce au spus marele „DA”. Ce trebuia să fie începutul unei vieți în doi s-a transformat rapid într-un final neașteptat. Care este motivul pentru care mireasa și-a părăsit imediat soțul?

Mirele pare că nu și-a făcut prea bine lecțiile înainte de a păși în fața ofițerului de stare civilă. Se spune că o soție fericită înseamnă o viață fericită, însă bărbatul a reușit să calce pe bec chiar la câteva minute după ceremonie. Gestul său a stârnit revolta soției și a adus imediat și divorțul.

Au divorțat la 3 minute după nuntă

Cazul care a devenit viral a avut loc în Kuweit, acolo unde cei doi parteneri și-au unit destinele într-o ceremonie oficială. După ce au semnat actele și au devenit legal soț și soție, aceștia au părăsit sala, pregătiți să înceapă noua etapă a vieții lor. Numai că momentul fericit s-a transformat rapid într-o situație tensionată.

Mai exact, la scurt timp după ce au plecat din fața ofițerului de stare civilă, mireasa s-a împiedicat și a căzut. În loc să o ajute sau să o încurajeze, mirele a făcut un comentariu jignitor. Acesta a numit-o „proastă”. Ei bine, reacția bărbatului a stârnit imediat furia femeii.

După această scenă, mireasa nu a mai stat deloc pe gânduri. S-a întors imediat la judecător și a cerut anularea căsătoriei. Fără să mai țină cont de ceremonie sau de invitați, femeia a decis că nu își dorește să continue relația cu bărbatul care a jignit-o.

Oficialul a fost de acord cu solicitarea, iar mariajul a fost anulat pe loc. Astfel, cei doi, care urmau să iasă pe ușa instituției ca soț și soție, au plecat separat, după doar 3 minute de la nuntă.

Povestea cuplului a devenit virală, iar mulți dintre internauți au fost de acord cu decizia miresei. Aceștia au punctat că o căsnicie ar trebui să însemne un parteneriat solid, bazat în primul rând pe respect. Iar mirele cu siguranță nu a dat dovadă de asta.

 

