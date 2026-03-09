Acasă » Știri » Cea mai tânără bunică din showbiz-ul nostru. Cine este vedeta care a devenit bunică la doar 39 de ani

De: Alina Drăgan 09/03/2026 | 16:58
Titlul de cea mai tânără bunică din showbiz-ul românesc este deținut de Anastasia Lazariuc. Cântăreața a devenit bunică la vârsta de numai 39 de ani. Artista a îmbrățișat cu bucurie rolul, iar acum prima nepoată i-a devenit una dintre cele mai bune prietene.

Andrei, fiul Anastasiei Lazariuc, și-a întemeiat o familie la o vârstă destul de fragedă. La doar 18 ani, acesta s-a căsătorit cu o rusoaică, iar la scurt timp a apărut pe lumea primul lor copil, Beatrice. Astfel, la vârsta de doar 39 de ani, Anastasia Lazariuc devenea bunică.

Timpul a trecut, iar nepoata cântăreței a crescut. Beatrice Lazariuc are acum 31 de ani, iar de-a lungul timpului a dezvoltat o relație specială cu bunica sa. Cele două se înțeleg cât se poate de bine și se comportă mai degrabă ca două prietene.

Beatrice Lazariuc a moștenit de la bunica sa pasiunea pentru frumos, iar în urmă cu doar câțiva ani începea o carieră în design vestimentar. Chiar Anastasia Lazariuc este cea care a susținut-o în această direcție, cumpărându-i prima mașină de cusut.

„Am un atelier de creație, de lenjerie intimă, mai exact. Bunica mi-a cumpărat prima mașină de cusut. Ea m-a susținut întotdeauna, nu mi-a spus să fac asta sau asta sau muzică.

Noi vorbim foarte deschis, îi spun multe lucruri înainte de a le spune mamei mele și ea face la fel. Când ies în oraș cu ea, nimeni nu mă crede că e bunica mea. Toată lumea crede că e mama. În primul rând eu nu-i spun bunică, ci Anastasia. Avem o relație specială, de prietenie ”, declara Beatrice Lazariuc, în urmă cu ceva timp.

Cea mai tânără bunică din lume

Dacă Anastasia Lazariuc este cea mai tânără bunică din showbiz-ul românesc, Rifca Stănescu, o femeie de origine romă din România, a devenit cea mai tânără bunică din lume. Povestea sa a devenit virală și a atras atenția presei internaționale.

Rifca Stănescu, o femeie de origine romă din satul Invești, deține titlul de cea mai tânără bunică din lume. Aceasta a devenit bunică la vârsta de doar 23 de ani, după ce fiica sa, Maria, a născut un copil la vârsta de 11 ani. Deși și-ar fi dorit o altă soartă pentru fiica ei, femeia s-a împăcat cu ideea și se declară fericită.

„Sunt fericită să fiu bunică, dar mi-am dorit altceva pentru Maria și altceva pentru mine”, declara Rifca Stănescu.

Povestea Rifcăi Stănescu vorbește despre o realitate destul de grea. Statisticele arată că mulți copii sunt născuți de o mamă adolescentă. În România, aproape una din zece nașteri este înregistrată în rândul fetelor cu vârsta între 15 și 19 ani

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică pentru 2024, din cele 143.637 de nașteri, 13.018 provin de la adolescente între 15 și 19 ani, iar 601 sunt mame sub 15 ani.

