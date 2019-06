Cel mai excentric miliardar al Planetei se întoarce în România! Avem detalii de ultimă oră

Mai sunt câteva zile până când Gianluca Vacchi va urca pe scena principală a festivalului NEVERSEA. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă detalii de ultimă oră, în exclusivitate, despre miliardarul care a cucerit Instagramul și care anunță o seară magică, în 7 iulie, la celebrul festival de muzică.

Gianluca Vacchi reușește să atragă publicul într-un mod aparte și este cel care și-a viralizat viața în social media.

Este un om de afaceri extrem de bogat, un moștenitor al unui imperiu mondial al unei multinaționale de ambalaje, iar averea lui se învârte în jurul cifrelor care se termină cu șase zerouri.

Gianluca Vacchi își trăiește viața la 51 de ani

Într-un interviu pentru Business Insider, Vacchi a declarat că viaţa sa profesională s-a încheiat la 45 de ani, iar, de atunci, italianul a îmbrăţişat un nou stil de viaţă, care i se potriveşte de minune. A început să se ocupe de afacerile familiei sale pe când avea 25 de ani, chiar după ce şi-a terminat studiile în economie. Acesta a preluat companiile care aveau nevoie de restructurări şi le-a pus pe picioare, după care le-a listat la bursă.

“La 45 de ani am realizat că lumea nu mai are să îmi ofere nimic. Nu mai sunt interesat să câştig bani deloc, acum sunt interesat de lucrurile care mă fac curios”, a dezvăluit Gianluca pentru Business Insider.

După ce a renunţat la afaceri, Gianluca şi-a îndreptat atenţia spre social media, unde a devenit un adevărat influencer.

"Nu sunt îndeajuns de bătrân încât să nu fiu interesat de modul în care tinerii comunică acum, şi evident, de modurile în care aceştia se distrează", a spus Vacchi. Acesta a încercat să înţeleagă cum funcţionează social media şi aşa şi-a dat seamă că el trebuie să facă parte "neapărat" din această lume!



“Oamenii nu se mai uită în ziar dimineaţa, primul lucru pe care îl fac atunci când se trezesc este să se uite pe Instagram. Toată lumea a devenit interesată de ce se petrece cu vieţile altora. E ciudat, dar asta e”, a spus Gianluca Vacchi.

Gianluca Vacchi, super-spectacol pe scena de la NEVERSEA

“Muzica este adevărata mea pasiune. Petrec foarte mult timp în studio, lucrând la piese noi. Este un sentiment incredibil, atunci când reuşeşti să îţi aduni toată creativitatea pentru a realiza ceva”, a povestit Gianluca Vacchi într-un interviu pentru AXS.

Milionarul care și-a descoperit o nouă pasiune de ceva timp va mixa alături de artiști celebri și va face atmosferă la festivalul NEVERSEA. Mișcările de dans i-au adus 13 milioane de oameni care-i urmaresc viața fabuloasă. Așa a ajuns J Balvin la el, iar de aici la colaborarea cu nume mari din genul latino a fost doar un pas; a lucrat cu Yandel, Luis Fonsi sau Sebastian Yatra.

A treia ediţie a festivalului NEVERSEA aduce un nou val de artişti

În perioada 4-7 iulie, pe cele şapte scene amplasate pe plaja NEVERSEA vor urca unii dintre cei mai buni artiști ai momentului. ATB, Danny Avila, Gianluca Vacchi, Kadebostany, Lucas & Steve, Mahmut Orhan, Matoma, Ofenbach Live şi Will Sparks, Delia, Inna, Alex Parker, The Motans sunt artiştii care completează line-up-ul şi vor condimenta apusurile şi răsăriturile participanţilor la cel mai aşteptat eveniment de la malul Mării Negre, alături de DJ Snake, G-Eazy, Sean Paul, Jessie J, Afrojack, Alesso, KSHMR, Lost Frequencies, Salvatore Ganacci, Steve Aoki, Vini Vici şi mulţi alţii.

De asemenea, scenele Daydreaming, Oasis şi The Ark şi-au anunţat artiştii care le vor ocupa în cele patru zile de festival.

Scena Daydreaming by Kaufland va aduce, în cele patru zile, peste 30 artişti dintre care: Audio Fly, Black Coffee, Bob Moses Club Set, Golan Live, Gorje Hewek & Izhevski, Guy Gerber, Jan Blomqvist & Band, Matthew Dikay.

Scena The Ark va găzdui, în acest an, peste 20 de artişti, dintre care: CTC + Friends, Culese din Cartier, Grasu XXL & Guess Who, Macanache, Nero Dj Set, Paraziţii, Şatra B.E.N.Z., Spike, Valentino Khan.

Una din atracţiile scenei OASIS, din acest an, va fi prezenţa actorului şi DJ-ului Kristian Nairn, cunoscut şi pentru rolul său din Game of Thrones.

Programul festivalului, pentru fiecare zi, este disponibil pe neversea.com, încă din 14 iunie.

Cei care nu şi-au achiziţionat, încă, un abonament pentru cea de-a treia ediţie a festivalului NEVERSEA îl mai pot cumpăra la preţul special de 549 de lei plus taxe.

De asemenea, cei care vor ajunge la Constanţa pentru o singură zi, pot opta şi pentru bilete de 1 zi. Biletele şi abonamentele sunt disponibile pe neversea.com.