Cel mai penibil moment pentru Vlăduța Lupău. Un manelist i-a făcut figura la nuntă, a numit-o astfel în fața a sute de invitați

Vlăduța Lupău (32 de ani) este una dintre cele mai îndrăgite și apreciate cântărețe de muzică populară și de petrecere. Invitată la nunta unor prieteni, ea avut parte de un moment neplăcut. Manelistul Cristi Nucă s-a prefăcut că nu înțelege numele artistei și a pus-o într-o situație stânjenitoare de față cu toată lumea.

Cariera Vlăduței Lupău a cunoscut o ascensiune importantă în ultimii ani. Și pe plan personal, artista are parte de multă fericire. Ea este căsătorită cu fostul fotbalist de la CFR Cluj, Adrian Rus, cei doi având împreună și un copil.

Vlăduța Lupău pusă într-o situație delicată la o nuntă

În urmă cu ceva timp, Vlăduța Lupău a fost invitată la nunta cântăreței Kristiyana si a lui Rustem Petrișor. Ea a avut parte de un moment stânjenitor, după ce a fost ironizată de manelistul Cristi Nucă. Pe atunci, Vlăduța nu era un nume sonor în lumea manelelor și a muzicii de petrecere.

Mai exact, în momentul în care Vlăduța Lupău a dorit să le facă o dedicație muzicală mirilor, interpretul Cristi Nucă s-a prefăcut că nu-i înțelege numele. Manelistul i-a spus mai întâi Denisa, iar ulterior Vlăduț. Schimbul de replici dintre cei doi a fost auzit de toți cei care se aflau pe ringul de dans în acel moment.

Cristi Nucă: De la Denisa…

Vlăduța: Vlăduța Lupău!

Cristi Nucă: De la Vlăduț…

Vlăduța: Vlăduța!!!

Gândurile care îi dau bătăi de cap Vlăduței Lupău. De ce nu a dormit o noapte întreagă cântăreața

Vlăduța Lupău este foarte solicitată în această perioadă, ea fiind nevoită să ajungă în toate colțurile țării pentru a cânta la petreceri, nunți, sau pentru a susține concerte.

Recent, artista a povestit că nu a putut să doarmă o noapte întreagă după ce a citit că pe valea Oltului se produsese un ambuteiaj, asta în perspectiva faptului că trebuia să ajungă a doua zi la Râmnicu Vâlcea. Fiind o persoană extrem de punctuală, Vlăduța s-a îngrijorat toată noaptea că nu va putea ajunge la timp la acea cântare.

„Toată noaptea nu am dormit, asta așa ca o paranteză aici, pe Instagram, pentru că tot am auzit că este ambuteiaj pe Valea Oltului, iar eu la noapte trebuie să ajung la Vâlcea și toată noaptea am visat că am intrat într-un tunel, a fost o coadă mare mare, și n-am mai terminat, și n-am mai ajuns, și n-am mai ieșit din coada aia. Ca să înțelegeți, eu sunt un om punctual și cine mă cunoaște nu mă poate contrazice.

Dacă waze îmi arată că întârzii 5 minute, nu există, eu trebuie să recuperez. Și așa au rămas șoferii mei fără permis.”, a transmis Vlăduța Lupău pe rețelele de socializare.

