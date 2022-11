„Cel mai urât hotel!” Concediu de coșmar pentru aceste două turiste. Ce au pățit

Două turiste au avut parte de un concediu de coșmar, în momentul în care au dorit să petreacă mai multe nopți într-un hotel din Stockport, Marea Britanie. Femeile au avut o surpriză neplăcută când s-au cazat în camera pe care au rezervat-o cu mult timp înainte.

Sandra Henderson a luat decizia de a petrece mai mult timp împreună cu fiica sa, după ce a aflat că aceasta are cancer în stadiul terminal. Cele două, mamă și fiică, au rezervat o cameră la hotel și se așteptau să aibă parte de o experiență frumoasă la malul mării, inspirând aer proaspăt și curat. Totul a luat o întorsătură neașteptată, din păcate.

Ce au descoperit două turiste care s-au cazat într-un hotel din Stockport

Sandra a povestit că, în momentul în care a ajuns împreună cu fiica sa la hotel, a aflat că vor avea parte de o cameră cu vedere la mare, ce se află la etajul 4, ceea ce a reprezentat o reală problemă pentru tânăra care suferea de cancer și nu putea urca scările. Femeia a făcut tot posibilul pentru a obține o cameră la etajul 1, iar recepționera a găsit una disponibilă.

Cele două s-au bucurat foarte tare și au mers să se instaleze în camera hotelului. În momentul în care au intrat, au descoperit că era foarte multă mizerie în cameră, dar, și în baie. Fiica Sandrei a mers la baie și a semnalat faptul că nu există nici măcar hârtie igienică. Cănile de pe masa din cameră erau murdare, având urme de cafea în interior.

„Cel mai urât hotel în care am stat vreodată. Fiica mea a mers să folosească baia și atunci am observat că mocheta din cameră nu fusese aspirată. Apoi a strigat din baie că nu există hârtie igienică. Îmi amintesc că m-am gândit că plăcile de gresie ar putea fi pur și simplu decolorate, dar când am dat cu degetul pe deasupra, am descoperit că era multă mizerie. Fiecare suprafață din cameră era acoperită cu murdărie și praf, totuși, trebuie să fi fost cineva acolo să curețe, deoarece patul era făcut”, a declarat Sandra.

Cum a reacționat managerul hotelului

În momentul în care au văzut în ce condiții trebuie să locuiască, pe toată perioada vacanței, cele două femei au chemat imediat managerul care le-a asigurat că vor putea avea o altă cameră în următoarea zi, după micul dejun. Sandra și fiica ei au dormit în camera murdară, iar a doua zi au fost informate că nu vor putea primi o altă cameră, deoarece nu mai există niciuna disponibilă.

În acel moment, au luat decizia de a părăsi hotelul și de a face o reclamație cu privire la condițiile în care au fost cazate. Ulterior, parte din bani le-a fost înapoiată, însă, managerul susține că lucrurile au stat complet diferit și că hotelul la care lucrează nu s-a confruntat niciodată cu astfel de probleme.