Scandalos cum arată o cameră de 4 persoane, într-un hotel de 3 stele din Băile 1 Mai! Imagini realizate de o turistă oripilată

Românii care nu au mers anul acesta pe litoral au găsit alte locuri de vizitat în concediu. Deși turiștii s-au plâns frecvent de condițiile pe care le-au găsit la malul mării, se pare că nu a fost singura zonă cu probleme. O familie care a vizitat Băile 1 Mai a avut parte de o vacanță de coșmar. Iată în ce condiții au fost nevoiți să stea 3 zile.

Pe forumurile destinate recenziilor au apărut, în ultima vreme, tot mai multe întâmplări nefericire prin care turiștii au trecut. Oamenii încearcă să îi avertizeze pe cei abonați la aceste pagini de „minciunile” pe care hotelierii le spun în anunțuri.

Este și cazul unei familii care și-a dorit să aibă parte de 3 zile de relaxare. Deși înainte de a rezerva aceștia s-au interesat de locul în care urmau să meargă, în momentul în care au ajuns, au descoperit că realitatea este cu totul alta.

Femeia a explicat că ceea ce a găsit în camera de hotel i-a lăsat un gust amar. Atât condițiile de cazare, cât și mâncarea, dar și serviciile au fost sub nivelul așteptărilor.

Scandalos cum arată o cameră de 4 persoane, într-un hotel de 3 stele din Băile 1 Mai!

„Tocmai am încheiat un „miniconcediu” de 3 nopți în Băile 1 Mai pe care îl pot cataloga drept „ratat” din cauza condițiilor de cazare. Toată reclama de pe site e o mare minciună. Am rezervat 2 apartamente pentru 5 adulți și 3 copii – după criteriile lor, (fiind, de fapt, 2 familii cu câte 4 membrii). În apartament era un pat matrimonial cu o saltea „din bolovani”, patul trosnea și pocnea la fiecare mișcare, iar canapeaua era pur și simplu un element de tortură, fiind din „piele” cu o mulțime de șanțuri-dâlme-denivelări care au pătruns adânc în memoria coastelor noastre. (Am lăsat băieții să doarmă în patul matrimonial, nu ar fi încăput pe acea canapea). Am primit o singură pernă la canapea, a trebuit să improvizez… Lumina extrem de slabă, dar cum nemulțumiților li se ia darul, din a doua seară nu a mai mers becul în camera cu canapea.

Ușile funcționau doar trântite, trezeai tot palierul, iar în baie- cabina de duș avea una dintre uși strâmbă, căzută de îți era teamă că te lovește în cap! Peria de la vasul de toaletă era „deodată cu istoria”-ruginita (cred-sper!)

Pe geamuri nu sunt plase antiinsecte, iar în prima seară am avut oaspete o gâză verde de lungimea unei țigarete, un „cosaș” cred.

Despre mâncare ar fi multe de spus… dar mă rezum la a spune că e foarte proastă și plină de sosuri și maioneze. Am primit la desert o cremă de zahar ars pe care își dăduse duhul o muscă!

La cină era prevăzută o băutură „la alegere” dar a primit doar soțul în prima seară o pălincă și cam atât.

Despre restul „facilităților”: piscina -mai degrabă un bazin de 4m/8m, cu apă încălzită, nici vorbă să fie termală, fără șezlonguri deși în poze apar, ele sunt în altă încăpere.

Zona spa nu are personal de deservire.

Curățenia e de nota 6, dar cât am stat nu s-a făcut deloc. Halate de baie trebuia să închiriezi la 35lei/sejur, ori ei zic că au 3* ceea ce mi se pare mult peste!

Fata care era la recepție era și barman și ospătar și debarasa mesele, un fel de multifuncțională. De la ora 20 eram păziți de un domn.

Parcarea neîncăpătoare pentru capacitatea hotelului, cine pleca la plimbare/pierdea locul de parcare.

În concluzie: NU RECOMAND acest loc de cazare, hotel mi se pare prea mult spus!”, a scris femeia nemulțumită în anunț.