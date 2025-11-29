Cele 2 alimente pe care trebuie să le consumi înainte de somn. Te vor ajuta să dormi

De multe ori, ne concentrăm pe mesele principale ale zilei și ignorăm gustările de seară, deși alegerile făcute la această oră pot avea un impact semnificativ asupra sănătății noastre. Nutriționiștii recomandă o combinație simplă și eficientă de superalimente care te ajută să te relaxezi și să adormi mai repede, scrie CSID.

În loc să mănânci alimente greu de digerat înainte de culcare, o gustare ușoară, dar plină de nutrienți, poate ajuta nu doar la relaxarea corpului, dar și la sănătatea creierului. Alegerea potrivită a alimentelor pentru gustarea de seară poate contribui la un somn mai odihnitor, iar combinația corectă de alimente va asigura o noapte liniștită.

Cele 2 alimente pe care trebuie să le consumi înainte de somn