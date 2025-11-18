Acasă » Știri » Cele 2 orașe din România despărțite de doar 50 km, cu diferențe de temperaturi de 15 grade Celsius

Cele 2 orașe din România despărțite de doar 50 km, cu diferențe de temperaturi de 15 grade Celsius

18/11/2025 | 14:42
Cele 2 orașe din România despărțite de doar 50 km, cu diferențe de temperaturi de 15 grade Celsius
Pe o distanță relativ scurtă, de aproximativ 50 de kilometri, s-au înregistrat diferențe de temperatură neașteptat de mari, de aproape 15°C. Un astfel de contrast apare frecvent în condiții de inversiune termică, un fenomen în care aerul devine mai cald odată cu altitudinea, invers față de comportamentul normal al atmosferei. Aerul rece rămâne prins în zonele joase, iar deasupra lui se formează un strat de aer cald, care acționează ca un capac și limitează circulația maselor de aer.

Deși Pătârlagele și Râmnicu Sărat sunt separate de doar 50 de kilometri, diferențele de temperatură dintre ele au fost remarcabile. La Pătârlagele s-au înregistrat 21°C, în timp ce la Rm. Sărat au fost doar 6°C. Un contrast atât de mare, de aproximativ 15°C pe o distanță atât de mică, apare adesea în situații de inversiune termică.

Acest fenomen se produce atunci când aerul se încălzește odată cu altitudinea, contrar comportamentului normal al atmosferei. Astfel, aerul rece rămâne prins în zonele joase, în timp ce deasupra lui se află un strat de aer mai cald, care acționează ca un capac și împiedică amestecul maselor de aer.

Efectele se resimt rapid pentru populație

Efectele inversiunii termice se resimt imediat. Ceata persista mai mult timp, vizibilitatea scade semnificativ, poluanții se acumulează aproape de sol, iar temperaturile pot varia considerabil de la o localitate la alta, chiar dacă distanțele sunt mici.

Pe lângă inversiune, diferențele observate pot fi accentuate și de efectul de foehn, un vânt cald și uscat specific zonelor din Subcarpații de Curbură, precum și depresiunilor din sudul și sud-vestul Transilvaniei. Acest vânt poate încălzi rapid aerul în anumite zone, în timp ce altele rămân mult mai reci.

