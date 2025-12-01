Acasă » Știri » Cele 2 zodii răsfățate de Univers în Postul Crăciunului. Întorc banii cu lopata și renasc din propria cenușă!

Cele 2 zodii răsfățate de Univers în Postul Crăciunului. Întorc banii cu lopata și renasc din propria cenușă!

De: Alina Drăgan 01/12/2025 | 19:47
Cele 2 zodii răsfățate de Univers în Postul Crăciunului. Întorc banii cu lopata și renasc din propria cenușă!

Ultima lună din an vine cu o energie surprinzătoare pentru două semne zodiacale care păreau, până nu de mult, prinse într-un șir de provocări și vești proaste. Perioada Postului Crăciunului aduce o adevărată renaștere atât emoțională, cât și financiară. Cine sunt norocoșii zodiacului pe final de an?

Luna decembrie, în special perioada Postului Crăciunului, deschide un portal astral extrem de favorabil Scorpionilor și Capricornilor. Acești nativi sunt susținuți puternic de energii care le amplifică norocul și le îndreaptă pașii spre situații menite să le transforme viața.

Scorpion

Pentru Scorpioni ultima lună a anului 2025 este ca o gură de aer proaspăt, ce vine după o perioadă destul de dificilă. Acești nativi renasc cu adevărat și atrag în viața lor o persoană care le va schimba percepția asupra iubirii.

Horoscop 2 decembrie 2025. PEȘTII caută răspunsuri pentru problemele de familie
Horoscop 2 decembrie 2025. PEȘTII caută răspunsuri pentru problemele de familie
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Legătura care se formează în această perioadă este intensă, sinceră și profundă. Nativii își pot întâlni sufletul pereche. Deși au fost loviți de dezamăgiri în trecut, Scorpionii sunt gata să ofere o nouă șansă fericirii.

Și în ceea ce privește planul profesională, Scorpionii au parte de vești bune. Se conturează oportunități noi, proiecte importante sau chiar o reconfigurare profesională. Luna decembrie la poate aduce acestor nativi și mai mulți bani în buzunar, însă pentru asta trebuie să fie atenți la orice oportunitate se ivește.

Capricorn

Pentru Capricorni luna decembrie marchează începutul unei noi etape, în care accentul cade pe echilibrul interior, pe liniștea lor sufletească și pe desprinderea de situațiile care le consumau energia. Universul le trimite sprijin exact din direcțiile de la care se așteptau cel mai puțin.

În plan financiar, lucrurile se mișcă rapid și favorabil. Apar colaborări neașteptate, ocazii profitabile și chiar șansa unui câștig neașteptat. În ultima lună din an, acești nativi întorc banii cu lopata și își îndeplinesc toate dorințele.

Deși pot rupe unele prietenii sau legături toxice, Capricornii vor realiza că aceste încheieri sunt, de fapt, eliberatoare. Oamenii noi care intră în viața lor le aduc inspirație și deschid uși la care nici nu visau.

Cod roșu de bani și câștiguri pentru această zodie, anunțat de Camelia Pătrășcanu, din 2026: ”Vor veni ușor”

2026 este An Universal. Numerologia lui anunță un nou ciclu karmic! Ce trebuie să faci

Tags:
Iți recomandăm
Bombă în showbiz! El este noul prezentator Survivor 2026, de la Antena 1
Știri
Bombă în showbiz! El este noul prezentator Survivor 2026, de la Antena 1
Matei Păun, prietenul controversat al lui Nicușor Dan, și-a făcut apariția la Palatul Cotroceni de Ziua Națională a României
Știri
Matei Păun, prietenul controversat al lui Nicușor Dan, și-a făcut apariția la Palatul Cotroceni de Ziua Națională a…
Un tren va străbate Europa, conectând mai multe țări, zone turistice și orașe celebre. Linia va fi inaugurată în 2026
Mediafax
Un tren va străbate Europa, conectând mai multe țări, zone turistice și orașe...
Cele trei zodii care vor avea noroc la bani, în decembrie 2025. Nativii respectivi scapă de probleme financiare
Gandul.ro
Cele trei zodii care vor avea noroc la bani, în decembrie 2025. Nativii...
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au...
Scandal sentimental: un bărbat şi-a găsit maşina „ornată” cu făină, lapte şi ouă de Ziua Națională. Ce scria în bileţelul lăsat pe parbriz
Adevarul
Scandal sentimental: un bărbat şi-a găsit maşina „ornată” cu făină, lapte şi ouă...
Bărbatul care i-a strigat lui Georgescu „marș la Moscova” afirmă că a fost bătut de susținătorii fostului candidat la prezidențiale
Digi24
Bărbatul care i-a strigat lui Georgescu „marș la Moscova” afirmă că a fost...
Surpriză mare în topul țărilor recomandate pensionarilor. O țară iubită de români a urcat pe primul loc
Mediafax
Surpriză mare în topul țărilor recomandate pensionarilor. O țară iubită de români a...
Parteneri
Îți mai amintești de fetița simpatică din reclama la salam săsesc? Cum arată Luiza Lucuța în prezent: are 26 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți mai amintești de fetița simpatică din reclama la salam săsesc? Cum arată Luiza Lucuța...
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cele mai frumoase imagini de la parada de 1 Decembrie din București. Nicușor Dan, baie de mulțime la finalul ceremoniilor
Click.ro
Cele mai frumoase imagini de la parada de 1 Decembrie din București. Nicușor Dan, baie...
Premieră pentru dronele Bayraktar ale Turciei: un aparat de zbor a neutralizat singur o țintă, fără intervenție umană
Digi 24
Premieră pentru dronele Bayraktar ale Turciei: un aparat de zbor a neutralizat singur o țintă,...
„Washingtonul consideră Europa neimportantă”, susține Ben Hodges. Ce lipsește bătrânului continent și Ucrainei pentru a opri Rusia
Digi24
„Washingtonul consideră Europa neimportantă”, susține Ben Hodges. Ce lipsește bătrânului continent și Ucrainei pentru a...
Cum scapi de rozătoarele din mașină. Aceste detalii te pot ajuta să eviți o pagubă uriașă
Promotor.ro
Cum scapi de rozătoarele din mașină. Aceste detalii te pot ajuta să eviți o pagubă...
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Lotus Diplomat - Cât de interesant este un smartphone asemănător cu BlackBerry?
go4it.ro
Lotus Diplomat - Cât de interesant este un smartphone asemănător cu BlackBerry?
Greșeala cea mai mare pe care o facem cu uleiul de gătit
Descopera.ro
Greșeala cea mai mare pe care o facem cu uleiul de gătit
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Go4Games
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Cele trei zodii care vor avea noroc la bani, în decembrie 2025. Nativii respectivi scapă de probleme financiare
Gandul.ro
Cele trei zodii care vor avea noroc la bani, în decembrie 2025. Nativii respectivi scapă...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Bombă în showbiz! El este noul prezentator Survivor 2026, de la Antena 1
Bombă în showbiz! El este noul prezentator Survivor 2026, de la Antena 1
Cum a ajuns un bărbat să fie arestat pentru câteva poze banale postate pe internet: „Am trecut prin ...
Cum a ajuns un bărbat să fie arestat pentru câteva poze banale postate pe internet: „Am trecut prin 13 săptămâni infernale”. Povestea i-a atras atenția și lui Elon Musk
Horoscop 2 decembrie 2025. Zodia care se ceartă cu șeful
Horoscop 2 decembrie 2025. Zodia care se ceartă cu șeful
În familia lui Radu Vâlcan e ordine și disciplină! Nu există negocieri cu Adela Popescu!
În familia lui Radu Vâlcan e ordine și disciplină! Nu există negocieri cu Adela Popescu!
Matei Păun, prietenul controversat al lui Nicușor Dan, și-a făcut apariția la Palatul Cotroceni ...
Matei Păun, prietenul controversat al lui Nicușor Dan, și-a făcut apariția la Palatul Cotroceni de Ziua Națională a României
Vlăduț, un tânăr de doar 18 ani din Satu Mare, a fost găsit mort în casă. Ce a făcut cu două ...
Vlăduț, un tânăr de doar 18 ani din Satu Mare, a fost găsit mort în casă. Ce a făcut cu două zile înainte de tragedie
Vezi toate știrile
×