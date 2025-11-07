Acasă » Știri » Cele 4 zodii care au șanse mari să divorțeze. Taurii fac alegeri neașteptate

De: Andreea Stăncescu 07/11/2025 | 12:11
Căsniciile nu sunt întotdeauna ușoare, iar felul în care fiecare zodie gestionează dificultățile poate fi foarte diferit. Unele semne zodiacale nu se tem să încheie o relație atunci când simt că fericirea lor este compromisă, în timp ce altele amână decizia până când devine inevitabilă.

Taur

Nativii Taur nu se tem de schimbări radicale în viața lor și pot lua decizii neașteptate, uneori fără să analizeze prea mult consecințele. Această tendință se reflectă și în relațiile lor amoroase. Dacă simt că nu mai există înțelegere sau compatibilitate cu partenerul, nu ezită să pună punct căsniciei. Pentru ei, divorțul nu reprezintă o frică, ci o alegere necesară pentru a-și recâștiga liniștea sufletească.

Gemeni

Gemenii pot ajunge în căsătorie mai degrabă din motive externe sau circumstanțe care îi împing, decât dintr-o dorință autentică. Acest lucru le poate aduce nefericire, iar speranța că lucrurile se vor îmbunătăți se risipește treptat. Pe măsură ce dezamăgirea crește, discuțiile despre separare devin inevitabile, fiind singura modalitate prin care își pot recăpăta echilibrul emoțional.

Vărsător

Nativii zodiei au obiceiul de a ignora problemele din căsnicie și de a le ascunde până când acestea devin imposibil de suportat. În loc să recunoască că relația lor nu mai funcționează, preferă să mențină aparențele, chiar dacă interiorul lor este copleșit. Totuși, prietenii apropiați le pot deschide ochii și îi pot ajuta să înțeleagă că divorțul poate fi o opțiune bună.

Pești

Peștii tind să caute soluții și să acorde multiple șanse relației, chiar și atunci când nefericirea lor devine evidentă. Cu toate acestea, există un moment în care realizează că nimic nu mai poate fi salvat și decid să inițieze discuții despre separare. Ei aleg să își ia timp pentru vindecare, să se regăsească pe ei înșiși și să își construiască fericirea într-o nouă etapă a vieții, atunci când sunt siguri de sentimentele și dorințele lor.

