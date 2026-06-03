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Cele trei lucruri care îți fac creierul să „tremure”, potrivit prof. Vlad Ciurea: „Acestea sunt groaznice”

De: Irina Maria Daniela 03/06/2026 | 05:40
Cele trei lucruri care îți fac creierul să „tremure”, potrivit prof. Vlad Ciurea: „Acestea sunt groaznice”
Cele trei lucruri care îți fac creierul să „tremure”, potrivit prof. Vlad Ciurea. Sursa foto: Shutterstock / captură TV
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Medicul neurochirurg Vlad Ciurea a vorbit despre trei factori extrem de periculoși care îți fac creierul să „tremure”. Este vorba despre teroare, groază și frică. Potrivit specialistului, trebuie să învățăm cum să trăim fără aceste stări negative care ne îmbolnăvesc. Află mai multe detalii în rândurile următoare!

Lucruri care îți fac creierul să „tremure”

Neurochirurgul român a explicat ce se întâmplă în creierul nostru în momentul în care trăim în una din cele trei stări negative. Acesta susține că teroarea, groaza și frica au un impact negativ major asupra organismului, mai ales al creierului.

Potrivit lui Vlad Ciurea, ele provoacă reacții biologice intense care afectează grav funcționarea celulelor nervoase. Ba mai mult, acestea scad capacitatea creierului de a se concentra și de a răspunde corect în fața situațiilor dificile.

„Este vorba despre teroare, groază, frică. Acestea sunt groaznice pentru creier. Și asta pentru că celula nervoasă nu mai poate funcționa în acele momente, tremură”, explică prof. dr. Vlad Ciurea.

Cum ne afectează frica și teroarea creierul

În continuare, specialistul a explicat ce efect au aceste stări negative asupra creierului uman. Vlad Ciurea susține că persoanele care trec prin aceste stări par să se piardă total și nu mai știu ce să facă.

„Oamenii sub presiune nu știu ce să mai facă, nu își găsesc cuvintele, le tremură mâinile, din cauza acestui lucru”, explică specialistul.

Sfatul lui pentru români este simplu, dar important: „Nu trebuie să trăim în frică și în teroare”.

Cum poți avea grijă de creierul tău

Potrivit profesorului, cele trei stări negative – frică, groază și teroare – pot fi contracarate cu mișcare, muncă activă și timp liber petrecut în natură sau cu animale. Este foarte important că acest organ extrem de sensibil să aibă momente de respiro, să primească imagini plăcute și informații pozitive.

Medicul susține că mișcarea este extrem de importantă pentru sănătatea creierului și că trebuie să evităm graba. Este indicat să optați pentru mersul pe jos pe distanțe scurte, ori de câte ori se ivește ocazia.

„Activitatea, munca, statul în aer liber, mișcarea… Mișcarea pentru creier este extrem de importantă, pentru organism, în general. Graba strică treaba. Nu avem voie să facem în grabă lucrurile(…). Organismul nu poate porni rapid, trebuie treptat să se pornească”, subliniază prof. dr. Vlad Ciurea.

Cea mai bună apă pentru creier

Potrivit medicului Vlad Ciurea, hidratarea este esențială când vine vorba despre sănătatea creierului. Acesta susține că, după o anumită vârstă, cea mai bună apă este cea alcalină. Aceasta poate echilibra pH-ul din organism și ajuta buna funcționare a creierului.

„Apa trebuie să fie una cât mai curată. Eu pledez, mai ales după o anumită vârstă, pentru o apă din ce în ce mai alcalină”, a mai spus specialistul.

Conflictele afectează și ele creierul

Potrivit medicului, stările conflictuale și stresul sunt periculoase pentru creier. Acestea îl pot afecta negativ pe moment și chiar și în timp. Dacă vă doriți un creier cât mai sănătos până la bătrânețe, este important să aveți mare grijă de el. Evitați orice lucru negativ și optați pentru activități care îl și antrenează, cum ar fi integrame, sudoku, puzzle-uri sau chiar alte hobby-uri creative.

„Evitarea tuturor stresurilor și stărilor conflictuale este esențială. Dacă avem capacitatea să nu ne enervăm, reușim să nu ajungem la stări conflictuale. Pierzi neuronii în stările conflictuale și îți scade imunitatea. Pierdem un neuron pe secundă și totuși avem neuroni să trăim 300 de ani”, mai afirmă prof. dr. Ciurea în cadrul emisiunii „Voi cu Voicu”.

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