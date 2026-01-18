Celebrul actor, schimbare radicală. Puțini îl mai recunosc acum

În primele două decenii ale anilor 2000, Michael Vartan era unul dintre cei mai râvniți actori de la Hollywood. Cu ochii verzi pătrunzători, zâmbetul perfect și fizicul atlet, starul francez-american făcea furori oriunde apărea, atât pe marele ecran, cât și pe micile ecrane.

Publicul îl știa mai ales din serialul de succes „Alias”, în care a jucat alături de Jennifer Garner între 2001 și 2006, dar și din comedii romantice apreciate, printre care „Un sărut adevărat” cu Drew Barrymore sau „Soacra mea e o scorpie”, unde a făcut pereche cu Jennifer Lopez.

Michael Vartan s-a schimbat total!

La vremea respectivă, fiecare apariție a lui Vartan stârnea reacții entuziasmate, iar actorul părea să aibă proiecte pe bandă rulantă, consolidându-și imaginea de „băiatul perfect” de la Hollywood. Popularitatea sa era atât de mare încât chiar și colegii de breaslă recunoșteau farmecul său aparte.

Cu toate acestea, în ultimii ani, Michael Vartan s-a retras treptat din lumina reflectoarelor. După o apariție mai puțin vizibilă în televiziune, actorul a mai jucat doar într-un episod al serialului „God Friended Me” de la CBS, în 2018, și a preferat să ducă o viață mai liniștită, departe de agitația de la Hollywood.

Recent, a fost surprins la cumpărături în Los Angeles, iar schimbarea a fost evidentă. La 57 de ani, Vartan afișează câteva kilograme în plus, părul și barba albite, iar stilul său casual — hanorac, pantaloni sport și șapcă — îl face aproape de nerecunoscut. Fostul star s-a integrat fără probleme în mulțime, semn că viața de zi cu zi l-a readus la o discreție mult dorită, departe de statutul de idol al publicului.

Chiar dacă nu mai apare în filme sau la evenimente mondene, Michael păstrează legătura cu foștii săi colegi de platou. Prietenia cu Jennifer Garner rămâne una dintre constante, iar amintirile legate de „Alias” continuă să fie prețuite de fanii serialului.

Kiefer Sutherland a fost arestat. Ce acuzații îi aduc polițiștii actorului

Pâinea cu maia a lui Taylor Swift, cel mai la modă „accesoriu” printre celebrități în 2026. Ce vedete au fost surprinse cu pâinile făcute de cântăreață