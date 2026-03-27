Celebrul cântăreț, scandal monstru la INML după ce a fost prins drogat la volan. Un banal control de rutină i-a adus o condamnare definitivă!

De: Keva Iosif 27/03/2026 | 22:15
După ani în care numele său a intrat într-un con de umbră, Răzvan Preda, cunoscut publicului drept Sonny Flame, revine brusc în atenție! Nu cu un hit nou, ci cu un dosar penal și chiar cu o condamnare de toată ”frumusețea”: artistul  a fost prins drogat la volan, în mijlocul Bucureștiului. O oprire de rutină s-a transformat într-un scandal serios, iar decizia instanței este acum definitivă!

La ora 04:00, artistul conducea un BMW pe Splaiul Unirii, în Sectorul 4, când polițiștii l-au oprit pentru un control de rutină, fără ca el să fi comis vreo abatere vizibilă. Totuși, comportamentul său a stârnit imediat suspiciuni.

Potrivit documentelor din dosar, agenții au observat  semnalmente specifice unei persoane aflate sub influența substanțelor psihoactive. Testarea cu aparatul drugtest a indicat rezultat pozitiv la THC-5, substanță asociată consumului de canabis.

După rezultat, polițiștii l-au informat că trebuie să meargă la Institutul Național de Medicină Legală pentru recoltarea probelor biologice, o procedură obligatorie care putea confirma oficial consumul.

”Lucrătorii de poliție au consemnat că pe parcursul controlului, inculpatul a prezentat semnalmentele unei persoane aflate sub influența substanțelor psihoactive, respectiv stare de agitație, pupile dilatate, ochi roșii, motiv pentru care au procedat la testarea acestuia cu aparatul drugtest care a indicat valoarea „POZITIV” la indicatorul THC-5, moment în care i-au adus la cunoștință obligația deplasării la INML pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii de substanțe psihoactive.

Odată ajuns la IML, Sonny Flame a refuzat să facă testele, iar polițiștii au întocmit un proces verbal doveditor care avea să-l coste scump mai târziu.

Artistul a ajuns să fie trimis în judecată pentru refuzul de la prelevarea de mostre biologice, iar în fața instanței a fost nevoit să explice ce motive a avut.

”A arătat, în apărare, că a refuzat să se supună acestei proceduri deoarece nu a primit informații suficiente, are fobie de ace, nu a putut să contacteze un avocat și era stresat pentru că urma să susțină un concert”, a declarat cântărețul.

Instanța a considerat însă că aceste motive nu justifică refuzul, legea sancționând direct neacceptarea testelor biologice.

Sonny Flame, condamnat la închisoare cu suspendare

Mai mult, a fost verificat și trecutul lui ca șofer. Sonny Flame deține permis din 2008, iar între 2020 și 2025 a fost sancționat contravențional de trei ori: două amenzi pentru viteză și una pentru oprire neregulamentară.

Motiv pentru care judecătorii au apreciat că aceste abateri arată o anumită predispoziție pentru ignorarea regulilor de circulație. Au subliniat un aspect important: chiar dacă artistul nu a provocat un accident, acest lucru nu îi reduce responsabilitatea.

În motivare se arată că lipsa unor consecințe grave nu s-a datorat prudenței sale, ci „pur și simplu hazardului”, ceea ce a cântărit serios în analiza gravității faptei.

Motiv pentru care artistul a fost condamnat, inițial, la 8 luni de închisoare, luând în calcul lipsa antecedentelor penale și gradul bun de integrare socială al artistului, care și-a continuat activitatea muzicală.

Doar că procurorii au făcut apel, iar verdictul final a fost mai dur: 10 luni de închisoare cu suspendare, decizie definitivă pronunțată pe 18 martie. Cu perioadă de supraveghere timp de 2 ani, în care acesta este obligat să: se prezinte la Serviciul de Probațiune București, să primească vizitele consilierului de probațiune, să anunțe schimbarea domiciliului, să anunțe deplasările mai lungi de 5 zile, să comunice schimbarea locului de muncă și să dovedească sursele de venit.

De asemenea, judecătorii au decis că ”inculpatul va presta o munca neremunerata în folosul comunităţii pe o perioadă de 90 de zile în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Sector IV sau în cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor afară de cazul în care din motive medicale nu poate presta această muncă”.

NU RATA: Ce pedeapsă a primit Dorian Popa, după ce a fost prins sub influența substanțelor interzise la volan. Judecătorii au dat sentința definitivă!

Iți recomandăm
Afaceristul care ”a fost elev de nota 5 și a ajuns milionar”, acuzat că și-a părăsit familia pentru amantă. Divorțul anului scoate la iveală secrete neașteptate!
Exclusiv
Afaceristul care ”a fost elev de nota 5 și a ajuns milionar”, acuzat că și-a părăsit familia pentru…
Concurentul de la Power Couple 2026, pus la zid după ce a fost eliminat din emisiunea de la Antena 1: „Mi s-a spus că nu sunt suficient de bun!”
Exclusiv
Concurentul de la Power Couple 2026, pus la zid după ce a fost eliminat din emisiunea de la…
Percheziții la DSU. Surse: Telefonul lui Raed Arafat ar fi fost ridicat de procurori
Mediafax
Percheziții la DSU. Surse: Telefonul lui Raed Arafat ar fi fost ridicat de...
Tiger Woods, implicat într-un grav ACCIDENT! Anunțul medicilor despre marele sportiv
Gandul.ro
Tiger Woods, implicat într-un grav ACCIDENT! Anunțul medicilor despre marele sportiv
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Prosport.ro
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a...
Ultimele cuvinte ale Noeliei, tânăra de 25 de ani din Spania care a fost eutanasiată
Adevarul
Ultimele cuvinte ale Noeliei, tânăra de 25 de ani din Spania care a...
Decizie fără precedent în SUA. Ce urmează să apară pe bancnotele americane începând din luna iunie
Digi24
Decizie fără precedent în SUA. Ce urmează să apară pe bancnotele americane începând...
Marco Rubio: Operațiunea SUA în Iran se va încheia în săptămâni, fără trupe terestre necesare
Mediafax
Marco Rubio: Operațiunea SUA în Iran se va încheia în săptămâni, fără trupe...
Parteneri
Noi imagini controversate cu Elena Băsescu! Cât de mult s-a schimbat fiica cea mică a fostului președinte. Operațiile estetice au transformat-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Noi imagini controversate cu Elena Băsescu! Cât de mult s-a schimbat fiica cea mică a...
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la un restaurant din Miami
Prosport.ro
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Câți lei costă o pâine în brutăriile Laurei Cosoi, după scumpiri? Sfatul nutriționiștilor, de ce maiaua e mai sănătoasă decât drojdia: „Cu timpul, am testat și am simțit”
Click.ro
Câți lei costă o pâine în brutăriile Laurei Cosoi, după scumpiri? Sfatul nutriționiștilor, de ce...
Un elev de 13 ani a înjunghiat o profesoară și a transmis totul live pe Telegram
Digi 24
Un elev de 13 ani a înjunghiat o profesoară și a transmis totul live pe...
Ruptură majoră între Trump și Congres. Senatorii pregătesc sancțiuni fără precedent pentru regimul lui Orban
Digi24
Ruptură majoră între Trump și Congres. Senatorii pregătesc sancțiuni fără precedent pentru regimul lui Orban
Șoferii trebuie să prezinte, de acum, un nou document pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului
Promotor.ro
Șoferii trebuie să prezinte, de acum, un nou document pentru reducerea perioadei de suspendare a...
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi...
Umilință pentru Putin: Numărul ridicol de mic de avioane stealth Su-57 „Felon” deținute de Rusia
go4it.ro
Umilință pentru Putin: Numărul ridicol de mic de avioane stealth Su-57 „Felon” deținute de Rusia
Care țară are cel mai mult petrol din lume?
Descopera.ro
Care țară are cel mai mult petrol din lume?
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
Go4Games
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
Tiger Woods, implicat într-un grav ACCIDENT! Anunțul medicilor despre marele sportiv
Gandul.ro
Tiger Woods, implicat într-un grav ACCIDENT! Anunțul medicilor despre marele sportiv
