Celebrul cântăreț, scandal monstru la INML după ce a fost prins drogat la volan. Un banal control de rutină i-a adus o condamnare definitivă!

După ani în care numele său a intrat într-un con de umbră, Răzvan Preda, cunoscut publicului drept Sonny Flame, revine brusc în atenție! Nu cu un hit nou, ci cu un dosar penal și chiar cu o condamnare de toată ”frumusețea”: artistul a fost prins drogat la volan, în mijlocul Bucureștiului. O oprire de rutină s-a transformat într-un scandal serios, iar decizia instanței este acum definitivă!

La ora 04:00, artistul conducea un BMW pe Splaiul Unirii, în Sectorul 4, când polițiștii l-au oprit pentru un control de rutină, fără ca el să fi comis vreo abatere vizibilă. Totuși, comportamentul său a stârnit imediat suspiciuni.

Potrivit documentelor din dosar, agenții au observat semnalmente specifice unei persoane aflate sub influența substanțelor psihoactive. Testarea cu aparatul drugtest a indicat rezultat pozitiv la THC-5, substanță asociată consumului de canabis.

După rezultat, polițiștii l-au informat că trebuie să meargă la Institutul Național de Medicină Legală pentru recoltarea probelor biologice, o procedură obligatorie care putea confirma oficial consumul.

”Lucrătorii de poliție au consemnat că pe parcursul controlului, inculpatul a prezentat semnalmentele unei persoane aflate sub influența substanțelor psihoactive, respectiv stare de agitație, pupile dilatate, ochi roșii, motiv pentru care au procedat la testarea acestuia cu aparatul drugtest care a indicat valoarea „POZITIV” la indicatorul THC-5, moment în care i-au adus la cunoștință obligația deplasării la INML pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii de substanțe psihoactive.

Odată ajuns la IML, Sonny Flame a refuzat să facă testele, iar polițiștii au întocmit un proces verbal doveditor care avea să-l coste scump mai târziu.

Artistul a ajuns să fie trimis în judecată pentru refuzul de la prelevarea de mostre biologice, iar în fața instanței a fost nevoit să explice ce motive a avut.

”A arătat, în apărare, că a refuzat să se supună acestei proceduri deoarece nu a primit informații suficiente, are fobie de ace, nu a putut să contacteze un avocat și era stresat pentru că urma să susțină un concert”, a declarat cântărețul.

Instanța a considerat însă că aceste motive nu justifică refuzul, legea sancționând direct neacceptarea testelor biologice.

Sonny Flame, condamnat la închisoare cu suspendare

Mai mult, a fost verificat și trecutul lui ca șofer. Sonny Flame deține permis din 2008, iar între 2020 și 2025 a fost sancționat contravențional de trei ori: două amenzi pentru viteză și una pentru oprire neregulamentară.

Motiv pentru care judecătorii au apreciat că aceste abateri arată o anumită predispoziție pentru ignorarea regulilor de circulație. Au subliniat un aspect important: chiar dacă artistul nu a provocat un accident, acest lucru nu îi reduce responsabilitatea.

În motivare se arată că lipsa unor consecințe grave nu s-a datorat prudenței sale, ci „pur și simplu hazardului”, ceea ce a cântărit serios în analiza gravității faptei.

Motiv pentru care artistul a fost condamnat, inițial, la 8 luni de închisoare, luând în calcul lipsa antecedentelor penale și gradul bun de integrare socială al artistului, care și-a continuat activitatea muzicală.

Doar că procurorii au făcut apel, iar verdictul final a fost mai dur: 10 luni de închisoare cu suspendare, decizie definitivă pronunțată pe 18 martie. Cu perioadă de supraveghere timp de 2 ani, în care acesta este obligat să: se prezinte la Serviciul de Probațiune București, să primească vizitele consilierului de probațiune, să anunțe schimbarea domiciliului, să anunțe deplasările mai lungi de 5 zile, să comunice schimbarea locului de muncă și să dovedească sursele de venit.

De asemenea, judecătorii au decis că ”inculpatul va presta o munca neremunerata în folosul comunităţii pe o perioadă de 90 de zile în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Sector IV sau în cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor afară de cazul în care din motive medicale nu poate presta această muncă”.

