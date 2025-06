Celebrul chef de la Antena 1 abia acum a aflat! S-a spus totul! Primul interviu la dublu, Nicolai Tand și fiica lui, Ilona

Nicolai Tand, celebrul Chef de la Antena 1, și-a scos fiica în lumina reflectoarelor. De prietenia care îl leagă de vedeta știrilor Pro TV, Andreea Esca, a beneficiat din plin Ilona, fiica lui, care a fost protagonista primului ei shooting profesionist. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, celebrul bucătar ne-a mărturisit că puștoaica este atrasă de modelling, domeniu în care a activat și soția lui, Monica, dar că i-a moștenit și talentul la gătit. La rândul ei, Ilona a subliniat faptul că pe primul loc e școala, fiind elevă în clasa a VIII-a.

Ilona Tand îi seamă celebrului său tată. A dat dovadă de inspirate în bucătărie încă de când era mică și nu avea voie să umble la aragaz. Totuși, gătitul rămâne la stadiul de pasiune, domeniile de interes fiind cu totul altele. Tatăl și fiica au fost prezenți la lansarea ediției de vară A list Magazine.

Nicolai Tand: „O susținem bineînțeles, mai ales că mama sa a lucrat în domeniu ani de zile”

CANCAN.RO: Ce faceți? E primul eveniment la care ești alături de fiica ta, Ilona.

Nicolai Tand: Sunt norocos ca am o fata faină și cuminte și frumoasă foc, seamănă cu mine și cu maică-sa. Aș zice eu să fiu așa modest. Da, Ilona a început un pic așa cu modellingul, e mult spus modeling. Andreea Esca o cunoaște de mică și a zis că ar fi fain să facă un shooting în revistă și atunci normal că am zis de ce nu? O susținem bineînțeles mai ales că mama sa a lucrat în domeniu ani de zile și știe cum e treaba asta. Normal că suntem mândri ca părinți și eu și nevastă-mea, pentru că e o fată cuminte, e bună la școală, adică eu zic că Monica îi dă educație foarte bună și eu când sunt acasă ce-i drept.

CANCAN.RO: În ce clasă ești?

Ilona Tand: Sunt în clasa a VIII-a. Sunt la privat, dăm și noi niște examene, dar nu pe acelea mari.

Nicolai Tand: Dar are un pic de stres, pentru că săptămâna trecută am plecat un pic într-un weekend și ea preferat să rămână acasă să învețe ca să pregătească pentru început de săptămână, deci e și conștiincioasă.

CANCAN.RO: Ești la o agenție, faci cursuri de modelling?

Ilona Tand: Încă sunt prea mică, trebuie să am 16 ani ca să pot să mă duc. Eu nu vreau să rămân aici, vreau să mă duc în afară.

Nicolai Tand: Acum și noi am fost în afară, și eu și mama ei, ar fi culmea să nu vrea și ea.

Ilona Tand: „Mie chiar îmi place să gătesc foarte mult acasă cu tata fără tata”

CANCAN.RO: Mai ai de așteptat un pic.

Ilona Tand: Un an și, doar că eu am examene foarte mari la sfârșit, pe la 18 ani. Deci trebuie să învăț până atunci și după cred că mă apuc de ceva.

Nicolai Tand: O să vedem, poate în paralel, ce o da Dumnezeu până la urmă. Planuri ne facem toți cumva, dar până la urmă viața își urmărește cursul și o să vedem. Da, școala e foarte importantă pentru copii, educația e foarte importantă acasă și la școală bineînțeles pentru că sunt două lucruri total diferite, dar care se completează foarte bine și încetul cu încetul pe lângă școală o să-și facă și plăcerea asta și dacă cumva o să fie direcția și o să meargă și o să-i placă foarte mult și o să devină o meserie, de ce nu până la urmă?

CANCAN.RO: Ce te vezi făcând pe viitor ca job?

Ilona Tand: Modelling acum și după, în viitor, ori actriță, ori să fiu avocată.

Nicolai Tand: Nimic de-a face una cu alta să zic așa. Eu când eram mic, nu știam ce să fac. La vârstă ei, ce să mai zic? Nu am știut nici la 20 de ani, nici la 25, adică tot timpul am urmărit cursul vieții și m-am dus după instinct. Sunt mai mult ca sigur ca asta o să facă și ea, pentru că seamănă foarte mult cu mine și că o să se descurce, pentru că de când îi am tot timpul am făcut foarte multe lucruri și le-am demonstrat că în viață trebuie să știi să faci multe, pentru că niciodată nu știi când te lovești de lucruri pe care le faci. Ilona a făcut pian, a făcut teatru, a fost la canto, să facă un pic așa de plăcere măcar e foarte important. Niciodată nu știi când te lovești de ele.

CANCAN.RO: Gătitul se numără printre pasiunile tale?

Ilona Tand: Da, cred că am moștenit asta de la tata. Mie chiar îmi place să gătesc foarte mult acasă cu tata fără tata, mai mult fără.

Nicolai Tand: „Avem o vacanță în vara asta de vreo săptămână în Creta și după aceea ne ducem un pic și la Maramureș”

Nicolai Tand: Acum avantajul meu și al soției mele e că putem pleca seara de acasă, la un restaurant sau la un eveniment și știu că Ilona poate să gătească pentru ea și pentru Iancu, pentru fratele ei. Ca idee, la un moment dat când era mai mică nu o lăsam să folosească focul că mi-era frică și ea când își făcea pastele punea apă în fierbător, punea peste paste, le lăsa vreo 3-5 minute, mai punea apă fierbinte și până le fierbea cu apă fierbinte și apoi făcea sosul. Se descurca, nu moare de foame.

CANCAN.RO: Ce fel de mâncare îți iese cel mai bine?

Ilona Tand: Carne steak cu niște avocado pe lângă ouă și cartofi, e cel mai bun! Salata.

CANCAN.RO: Ce planuri aveți pentru vara asta?

Nicolai Tand: Așteptăm să vină vacanța, deocamdată încă muncim. Avem o vacanță în vara asta de vreo săptămână în Creta și după aceea ne ducem un pic și la Maramureș. Am vrea vreo 10 zile la Maramureș că n-a mai fost de mult.

Foto: Instagram

