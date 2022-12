Celia a criticat-o dur pe Ruxi Opulenta. Artista a fost șocată de apariția influenceriței de la un eveniment: ”Este jignire, sfidare și mare lipsă de respect”

Celia este una dintre artistele care a reușit să cucerească publicul în urmă cu mulți ani, în timp ce Ruxi a devenit cunoscută de public de foarte puțin timp. Cu toate acestea, influencerița a devenit destul de repede apreciată pentru munca sa, dar, și pentru modul în care abordează anumite situații din viață. Recent, însă, celebra cântăreață a ținut să îi atragă atenția public acesteia pentru modul în care a fost îmbrăcată la un eveniment.

Ruxi a fost invitată seara trecută la petrecerea aniversară a postului ProTV. Așa cum i-a obișnuit pe fanii săi, tânăra a apărut îmbrăcată într-o ținută nonconformistă care a atras toate privirile. Se pare că i-a atras atenția și Celiei, care nu s-a mai putut abține și a publicat un mesaj destul de dur, prin care o pune la zid pe influenceriță.

Concret, Ruxi a ales să poarte o fustă decupată în față, prin care a lăsat să se vadă lenjeria intimă pe care și-a aplicat o cruce. Gestul șatenei a reușit să o enerveze pe Celia care a răbufnit. Artista a mărturisit că o aprecia pe Rux și chiar a susținut-o în aparițiile sale televizate, însă, de această dată a reușit să o dezamăgească profund.

Mai mult, cântăreața i-a atras atenția șatenei pentru faptul că a jignit un popor întreg prin ținuta și mesajul pe care îl transmite tinerei generații.

Celia a răbufnit!

Astfel, ea o îndeamnă pe Rux să șteargă postările din online pentru că un astfel de exemplu nu este demn de urmat.

”Nu, chiar NU e ok!!!!! Am ajuns ziua aceea în care ne este pur și simplu teamă să spunem ceva, căci tot ceea ce e anormal devine normal! Dragă Rux, din respect pentru acest popor din care faci parte și la temelia căruia stă încă Crucea Sfântă, aș șterge această postare!!!! Ceea ce ai făcut prin acest outfit postat de ziua Românilor este jignire, sfidare și mare lipsă de respect față de noi, cei care te-am aplaudat cândva! Să pui Crucea pe… și să mai și adaugi “Primiți vestea cea bună?” e prea mult! Cum să poți să faci o astfel de postare???…. Te-am respectat și te-am urmărit Rux, până azi… când tu ne-ai jignit pe toți cei care încă primim cu inimile deschise, în suflete, Buna Vestire a Nașterii Domnului. Nu am eu dreptul să te judec, însă, nu pot nici să tac și să accept că o astfel de postare este OK! NU este! Este GREȘIT, dragă Rux și e păcat, și nu mă refer acum la păcatul acela în care tu nu crezi, ci e păcat să nu ai respect fată de un popor care poartă încă Sfânta Cruce în suflet! Nu, nu e deloc ok ce ai făcut tu azi, îmbrăcând acestă ținută!!!”, a scris Celia pe rețelele de socializare.