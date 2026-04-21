CEO‑ul McDonald’s, Chris Kempczinski, dă vina pe mama sa pentru clipul viral cu burgerul. Cum se scuză după gafa colosală comisă

De: David Ioan 21/04/2026 | 11:22
Chris Kempczinski, directorul executiv al McDonald’s, a intrat din nou în atenția publicului online după ce un videoclip în care mușcă foarte puțin dintr-un burger a devenit viral și a generat reacții ironice.

Într-o intervenție ulterioară, el a explicat că gestul ar fi fost influențat de un sfat primit de la mama sa, spunând: „Dau vina pe mama, pentru că mi-a spus: Nu vorbi cu gura plină”. Declarația a fost suficientă pentru a readuce subiectul în discuție, însă reacțiile utilizatorilor s-au concentrat mai ales pe modul în care CEO-ul apare în aceste materiale video.

Într-un interviu filmat pentru Wall Street Journal, Kempczinski a glumit că, în situația respectivă, „probabil ar fi trebuit să zic: Știi ce? La naiba, o să vorbesc cu gura plină”. Întrebat cum ar trebui cineva să mănânce natural în fața camerei, el a răspuns: „Pur și simplu te arunci direct”, după care a mușcat dintr-un chicken nugget în timpul filmării. Secvența nu a schimbat percepția publicului, care a remarcat din nou mușcătura foarte mică și a comentat că pare că nu își dorește să consume produsele companiei.

Reacțiile au fost similare cu cele generate de clipul din 4 februarie, în care Kempczinski abia mușca dintr-un Big Arch și se referea la burger ca la un „produs” pe care „nici nu știe cum să-l abordeze”, deoarece „e atât de mult din el”. Un utilizator de Instagram a scris că mușcătura din videoclipul cu nuggetul „a fost mai rea decât cea de la burger”, iar altul a comentat: „Încă pare că nu vrea să-și mănânce propriile produse”.

Pe TikTok, reacțiile au fost la fel de critice. Un utilizator s-a întrebat: „De ce face să pară dureros?”, în timp ce altcineva a spus: „Asta nu ajută”, iar un al treilea a concluzionat: „Controlul daunelor nu funcționează”.

Comentariile au reluat tonul reacțiilor din perioada în care videoclipul cu Big Arch devenise viral, când un internaut scria: „Mă sperie când numești mâncarea produs”, iar altul afirma că „aura lui țipă salată de kale”, sugerând că nu este un promotor credibil pentru un burger bogat în ingrediente.

Apariția repetată a lui Kempczinski în astfel de clipuri a generat frustrare în rândul unor utilizatori, într-un moment în care tot mai mulți lideri de companii încearcă să se apropie de public prin prezențe video pe rețelele sociale. Strategia poate funcționa atunci când este executată cu naturalețe, însă poate produce efectul invers atunci când publicul percepe artificialitate sau disconfort.

În ciuda reacțiilor ironice, performanța companiei nu pare afectată. Potrivit Business Insider, acțiunile McDonald’s au crescut cu aproximativ 3% în ultimul an, chiar dacă Big Arch nu a fost primit cu entuziasm în toate piețele. Kempczinski s-a alăturat McDonald’s în 2015, după roluri de conducere la PepsiCo și Kraft International, și conduce compania din 2019.

