Cernat îi promite lui Mutu un debut fericit pe banca Voluntariului!

Cel mai experimentat jucător din lotul celor de la FC Voluntari, Florin Cernat, a declarat că atât el cât și coechipierii săi vor lupta astăzi la Chiajna pentru a-i face un debut fericit lui Adrian Mutu, care aastăzi va debuta pe banca tehnică a formației din Voluntari.

„Și pentru mine este un început și în acest meci sperăm să punem în practică ceea ce am pregătit la antrenamente. Și eu am încredere că vom face un meci bun și vom debuta cu dreptul în noul mandat al lui Adrian Mutu. Sperăm să nu-i straicăm debutul, ca să aibă și el un început bun. Contează asta pentru un antrenor. Sper ca împreună să facem meciuri bune și rezultate pe masură, pentru că ne dorim să ieșim din această zonă in care ne aflăm”, a declarat Florin Cernat, mijlcoașul formației FC Voluntari.

La rândul său, Adrian Mutu, antrenorul principal al ilfovenilor a afirmat că are încredere în jucătorii săi că astăzi vor obține un rezultat pozitiv la Chiajna.

„Pe Florin îl știu foarte bine. Îmi place ce joacă la vârsta pe care o are, îmi place că este un lider în vestiar. El știe ce vreau de la el, recunoștinta mea nu va fi în vorbe. El joacă pentru el, pentru echipă, nu pentru mine. Fizic e bine și va face diferența, o să vedeți. O să le explic băieților ce vreau de la ei. Sunt zile când pregătim un meci și în funcție de adversar. Vreau să văd la mâine o echipă echilibrată, o echipă care va arăta că locul din clasament nu o onorează. Îi vreau pe băieți agresivi, îi vreau să demonstreze că vor victoria. Nu am emoție în acest moment. Sunt foarte liniștit, băieții s-au pregătit bine și mă aștept la un meci bun. Vreau să văd o echipă cu posesie, o echipă care să știe ce să facă cu balonul, să stăpânească jocul, să domine”, a declarat Adrian Mutu, antrenorul principal al formației FC Voluntari.

Partida Concordia Chiajna- FC Voluntari va avea loc astăzi la otra 18:00, jocul fiind transmis în direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look.

Programul etapei a VI-a play-out

Dinamo București- ACS Poli Timișoara 1-0

Sâmbătă, 21 aprilie

ora 18:00 Concordia Chiajna- FC Voluntari

Duminică, 22 aprilie

ora 18:00 Juventus București- Gaz Metan Mediaș

Luni, 23 aprilie

ora 18:00 FC Botoșani- Sepsi OSK Sf. Gheorghe

Clasament play-out

1 Dinamo Bucureşti 6 5 0 1 13-5 35

2 FC Botoşani 5 2 2 1 2-1 28

3 Sepsi Sf. Gheorghe 5 2 3 0 9-6 19

4 Concordia Chiajna 5 1 2 2 5-7 19

5 FC Voluntari 5 1 1 3 6-9 18

6 ACS Poli Timişoara 6 0 2 4 3-7 16

7 Gaz Metan Mediaş 5 2 1 2 6-8 15

8 Juventus Bucureşti 5 2 1 2 4-5 13