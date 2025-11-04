Charlie Ottley a obținut cetățenie română, după cinci ani de așteptare. Când va depune jurământul de credință

Charlie Ottley a obținul cetățenia română. Jurnalistul și producătorul de film britanic va depune jurământul de credință pe data de 6 noiembrie 2025. Află mai multe detalii în articol!

Charlie Ottley a avut o contribuție importantă la promovarea turismului, culturii și patrimoniului natural al României prin filmele „Wild Carpathia” și „Flavours of Romania” s-a confruntat cu dificultăți în obținerea cetățeniei române. Acesta a depus o cerere în urmă cu cinci ani, iar dosarul a stat o lungă perioadă într-un proces birocratic.

Charlie Ottley a obținut cetățenie română

Autoritatea Națională pentru Cetățenie (ANC) a anunțat că pe 6 noiembrie are loc ceremonia solemnă de depunere a jurământului de credință față de România. Mai mulți străini au obținut cetățenia română., printre care și celebrul producător.

„Solemnitatea sesiunii (…) este consolidată de diversitatea ţărilor de provenienţă a noilor cetăţeni români, aceştia fiind originari din ţări precum Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Italia, Turcia, Brazilia, Iordania, Liban, Serbia şi India, fapt ce confirmă vocaţia globală a României şi forţa legăturilor sale umane şi diplomatice”, a transmis ANC.

De asemenea, la ceremonia solemnă vor participa pentru a-și depune jurământul și alte persoane care au contribuit la promovarea culturii, civilizației și spiritualității românești.

„Prin documentarele sale de excepţie – «Wild Carpathia» şi «Flavours of Romania» – a reuşit să surprindă cu măiestrie spiritul, autenticitatea şi frumuseţea pitorească a României”, a transmis preşedintele interimar al ANC, Claudia Ţapardel.

CITEȘTE ȘI:

Jurnalistul britanic s-a îndrăgostit de România, dar și de Oana. “Ambasadorul” Charlie Ottley și iubi au luat un prânz corect și…

Cum arată Oana, femeia care l-a cucerit pe Charlie Ottley. Jurnalistul britanic s-a îndărgostit de România și datorită ei