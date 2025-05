Chef Florin Dumitrescu, dezvăluiri despre soție la 12 ani de la cununie! Cine e “vinovat” pentru întâlnirea lor? Interviul care i-a schimbat viața: ”Erau prieteni buni, colaborau și, la restaurant…”

Florin Dumitrescu a cunoscut celebritatea în urmă cu 13 ani, când a debutat ca jurat la “MasterChef” – Pro TV. Omul din umbră care a muncit cot la cot la imaginea lui este Cristina, femeia alături de care și-a întemeiat o familie frumoasă, care a devenit completă o dată cu nașterea celor două fiice, acum în vârstă de 10, respectiv 12 ani. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Florin Dumitrescu a vorbit despre provocărille vieții de tată, dezvăluind aspecte interesante și despre partenera sa de viață, de care se declară la fel de îndrăgostit și după 12 ani de la cununie, împliniți zilele trecute.

Florin Dumitrescu și Cristina formează unul dintre cele mai trainice cupluri din showbiz. Totul a pornit de la o întâlnire în scop profesional, iar “vinovatul” din această ecuație ar fi Răzvan Exarhu de la Rock Fm, prietenul lui, dar și al Cristinei, după cum ne-a povestit celebrul chef. Până la difuzarea noului sezon MasterChef pe Pro TV, aventurile culinare ale lui Dumitrescu, Bontea și Scărlătescu pot fi vizionate în exclusivitate pe Voyo, în reality-show-ul “Pe drumul gustului”.

Florin Dumitrescu: “Avem limite, avem reguli în casă”

CANCAN.RO: Cum este Florin Dumitrescu ca tată? Cât de permisiv ești cu fetele tale? De exemplu, le lași să butoneze telefonul cât vor sau le impui limite?

Florin Dumitrescu: Sunt prietenul lor. Avem limite, avem reguli în casă. Încercăm să avem reguli. Acum nu vreau să pară că trăim într-un film. Aseară s-a întâmplat pe la 8.30, am mutat televizorul pe Spotify, am dat drumul la un playlist al fică-mii celei mari, care asculta un jazz. Prima oară asculta în căști și citea. Stai mă, hai să ascultăm toți aceeași muzică și a fost așa un moment din ăsta de super relaxare în care fiecare era cu cartea lui în mână și asculta muzică pe Spotify.

Mâncăm și semințe, ne și jucăm pe televizor, ne jucăm pe PlayStation, ne jucăm și pe telefoane, ne jucăm Roblox, dar mai dese sunt momentele în care stăm pe liniște și îmi place să cred că sunt prietenul lor. Suntem prieteni, în primul rând.

Florin Dumitrescu: “Nu s-a pus problema să ne ascundem vreodată că sunt copiii de față”

CANCAN.RO: De exemplu, când tu și Cristina aveți viziuni diferite asupra unei situații și se întâmplă să fie și ele de față, cedează unul dintre voi astfel încât să nu existe discuții în contradictoriu?

Florin Dumitrescu: Copiii ar trebui să vadă că se mai și ceartă oamenii, să nu trăiască doar așa, într-o bulă din asta, sub un cloș de sticlă în care totul e perfect. Copiii ne-au văzut și pe noi discutând în contradictoriu. Am avut discuții în contradictoriu și cu ele. A trebuit să le las și pe ele să câștige. A trebuit să câștig și eu. Deci nu s-a pus problema să ne ascundem vreodată că sunt copiii de față. Nu, copiii trebuie să vadă lucrurile astea. O să se trezească după aceea pe la 19-20 de ani că au senzația că nu există păreri diferite. Nu există așa ceva! Lucrurile trebuie să se întâmple într-o oarecare măsură echilibrată.

CANCAN.RO: Ce hobby-uri au fetele?

Florin Dumitrescu: Fiica mea cea mare, Ava Elisabeta, croșetează, ascultă muzică, cântă la pian. Ava este mai artistă. Mia este mai business-oriented. E mai pe distracție. Mai jucăușă, mai gălăgioasă. Ea își dorește să devină DJ. Ea are un set de DJ acasă pe care se mai joacă din când în când. Îi place să citească benzi desenate, de exemplu. E disperată după benzi desenate. Pasiunile lor cumva sunt destul de sănătoase. Până în momentul de față suntem chiar bine.

Florin Dumitrescu: “Răzvan Exarhu o știa pe Cristina înainte să o cunosc eu. Erau prieteni buni”

CANCAN.RO: Tu mai ești la dietă?

Florin Dumitrescu: Nu, am renunțat. A reușit Exarhu să mă convingă să renunț. Cu Răzvan mă știu de foarte mult timp, ne știm din 2010. Pe Cristina am cunoscut-o prin intermediul lui, cumva. Exarhu când a văzut pe Instagram că am intrat la dietă, a început să mă sune. “Băi, dar ești sigur? Băi, e ok? Băi, nu e ok?“ A sunat un nutriționist și după aceea și-a făcut o emisiune întreagă la Rock Fm despre chestia asta. Și noi tocmai trebuia să plecăm în Sebeș, Alba Iulia, cu emisiunea pe “Drumul gustului” și mi-am dat seama că n-am cum să mă duc acolo și să nu mănânc. Și a trebuit să renunț la dietă, dar sunt mai atent la cât mănânc.

CANCAN.RO: Să vorbim și despre rolul lui Exarhu când ai cunoscut-o pe Cristina.

Florin Dumitrescu: Răzvan o știa pe Cristina înainte să o cunosc eu. Erau prieteni buni, colaborau și am cunoscut-o la un restaurant unde ea a venit să facă un interviu. Ei se știau dinainte.

Florin Dumitrescu: “Nu mi-aș imagina viața fără Cristina”

CANCAN.RO: După 12 ani de căsătorie, care sunt calitățile pe care le apreciezi în continuare la Cristina?

Florin Dumitrescu: Este persoana care mă completează și care reușește să scoată tot ce e mai bun din mine. Și fără ea simt că nu aș fi putut să ajung aici. Tot ce am făcut vreodată este făcut în echipă. Pentru mine ea e partener de joacă, de viață și de business. Nu mi-aș imagina viața fără ea și nu cred că aș fi avut aceeași traiectorie dacă nu ar fi fost ea.

