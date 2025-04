Chinurile prin care a trecut o concurentă de la Survivor România în 2025: „Făcea ravagii... din toate părțile”

După terminarea show-ului Survivor România 2025, o concurentă a povestit chinurile prin care a trecut pe parcursul competiției. Tânăra a dezvăluit cum a fost această experiență pentru ea, dar și care au fost cele mai grele momente.

Miercuri, 23 aprilie 2025, a avut loc finala Survivor România 2025. Uwe Dai, pe numele său Ovidiu Măcinic (46 de ani), a plecat acasă cu trofeul și marele premiu în bani. El s-a duelat în finală cu Raul Spătaru și Vasile Petrovschi, după ce Adina Gache, Ina Shan, Lea Ranch și Diandra Moga au fost eliminate. La scurt timp după ce a părăsit competiția, aceasta din urmă a vorbit despre experiența trăită în Republica Dominicană.

Diandra Moga a povestit momentele grele prin care a trecut pe parcursul competiției din Republica Dominicană. Fosta concurentă a rezistat o lungă perioadă la Survivor România 2025, așa că nu i-a fost deloc ușor să facă față provocărilor.

Întrebată cum a fost experiența show-ului de la Pro TV, tânăra a mărturisit că a simțit greutățile până în măduva oaselor. La un moment dat, a crezut că va ieși pe targă din emisiune, dar nu a fost cazul.

„Cu vârf și îndesat am trăit-o. Până în măduva oaselor. Am plecat hotărâtă să ies doar pe targă de acolo… dacă ar fi fost cazul. Dar nu a fost, mulțumesc lui Dumnezeu, m-am ținut pe picioarele mele până când mi s-a încheiat drumul, iar asta mi se pare deja o fundație solidă pe care am construit. Cărămidă cu cărămidă. Sănătatea.

Mici accidentări pe alocuri, dar insignifiante. De fiecare dată când aveam tendința să mă plâng mă plasam în locul celor care au ieșit pe medical și constatam că sunt o norocoasă. Mai aveam totuși o șansă. Mai câștigam încă o zi și încă o zi… de luptă”, a declarat Diandra Moga pentru Fanatik.