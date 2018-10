Christian Sabbagh a filmat nașterea celui de-al patrulea copil, care a venit pe lume înainte de termen. “Obligatoriu urmează nunta și botezul”

La trei zile după ce a devenit mămică din nou, Iulia Sabbagh a vorbit la TV despre nașterea celui mai mic membru al familiei, care s-a grăbit să vină pe lume. Alături de ea în salon erau soțul, Christian Sabbagh, dar și nașii bebelușului: Adi de la Vâlcea și soția acestuia, Cristina. Un lucru e sigur: în ziua cu botezul micului lor prinț va avea loc și nunta lor.



Christian Sabbagh a filmat nașterea celui de-al patrulea copil. “Obligatoriu urmează nunta și botezul”

Christian Sabbagh a devenit tătic pentru a patra oară luni, 15 octombrie, iar vestea că micuțul vine pe lume a fost o surpriză neașteptată pentru el și soția lui. Potrivit calculelor medicilor, Iulia Sabbagh trebuia să nască la sfârșitul lunii.

“(…). Eram în cabinetul medicului și ne-a spus să mergem în sala de nașteri. Am înlemnit, nu știam ce să fac. Eram cu Anais, (…). Am patru copii, să știi că nu schimbasem scutece, dar… viața te învață. (…). Eu am filmat nașterea. (…)”, a povestit Christian Sabbagh în cadrul emisiunii “Teo Show”.

Soacra lui Christian Sabbagh a venit imediat din Spania în țară ca să-l ajute pe ginerele său, care a rămas singur să aibă grijă de micuța Anais.

“Christi Junior. (…). Da, chiar voiam să spun… obligatoriu nunta!”, a spus Iulia Sabbagh.

“În primul rând, mă bucur că familia noastră s-a mărit. (…).”, a spus Adi de la Vâlcea în cadrul emisiunii “Teo Show”.

“Nu am văzut niciodată un copil să semene atât de mult cu tatăl din prima zi de la naștere.”, a mărturisit Cristina, soția lui Adi de la Vâlcea.

