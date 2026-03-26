„Cicada”, noua variantă de Covid-19, se răspândește la nivel global. Oamenii de știință sunt îngrijorați

O subvariantă de COVID-19 care a rămas „ascunsă” timp de ani de zile atrage atenția autorităților sanitare din Statele Unite și din alte 23 de țări. Tulpina BA.3.2, denumită „Cicada”, a stârnit îngrijorări privind eficiența vaccinurilor existente.

Varianta, cunoscută sub numele de „Cicada” – BA.3.2, a fost detectată în tampoane nazale prelevate de la patru călători americani și în probe clinice de la cinci pacienți din patru state neidentificate. De asemenea, a fost găsită în trei probe de apă uzată din avioane și în 132 de probe de apă uzată prelevate în peste 20 de state, ceea ce sugerează că răspândirea sa este de fapt mult mai extinsă decât ceea ce observă oamenii de știință în acest moment.

O nouă variantă de SARS-CoV-2 a apărut în mai multe țări

Provenită din varianta omicron, BA.3.2 a fost detectată pentru prima dată în Africa de Sud în 2024 și în SUA în iunie 2025 la un călător din Olanda. Varianta a început să se răspândească în septembrie 2025 și de atunci a fost semnalată în 23 de țări. Evoluția sa a fost similară cu cea a variantei BA.2.86, care a apărut în 2024 și a evoluat ulterior în JN.1: varianta dominantă de Covid în 2024.

Însă noua tulpină este genetic distinctă de liniile JN.1 care au circulat în Statele Unite din ianuarie 2024, potrivit cercetătorilor în Raportul săptămânal privind morbiditatea și mortalitatea al Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor.

Tulpina BA.3.2 prezintă aproximativ 70-75 de mutații genetice la nivelul proteinei spike – o componentă a coronavirusului care îi permite să pătrundă în celulele umane – ceea ce facilitează răspândirea virusului și evitarea răspunsului imunitar. Studiile de laborator au arătat că noua tulpină BA.3.2 reușește să evite anticorpii protectori ai organismului, activați de vaccinurile împotriva Covid, „probabil din cauza mutațiilor proteinei spike”, subliniind necesitatea unor date suplimentare privind eficacitatea vaccinurilor.

„Vaccinul Covid-19 cu ARNm adaptat la LP.8.1 pentru 2025–2026 demonstrează protecție împotriva tulpinilor JN.1 predominante în prezent, dar a avut cea mai scăzută neutralizare a anticorpilor împotriva BA.3.2 într-un studiu de laborator asupra a șapte variante, ceea ce ar putea afecta protecția conferită de vaccin”, au afirmat cercetătorii.

Totuși, nu există dovezi că această tulpină provoacă forme mai severe de boală comparativ cu variantele anterioare. Cazurile raportate nu au fost nici mai severe decât alte infecții.

