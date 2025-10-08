Cine a fost Marius Keseri, toboșarul de la Direcția 5. A cunoscut faima în anii ’90

Este doliu în lumea muzicală românească! Marius Keseri, membru al trupei Direcția 5, s-a stins din viață. Anunțul trist al decesului a fost făcut de către colegii de formație, în mediul online. Marius Keseri, toboșar de profesie, a fost un nume respectat în lumea artistică românească, iar de-a lungul timpului a făcut parte din mai multe trupe. Fanii și colegii de breaslă sunt în doliu.

Marius Keseri s-a stins din viață la vârsta de 60 de ani. Anunțul decesului a fost făcut public pe pagina oficială de Facebook a formației Direcția 5. Pentru moment, nu se cunoaște cauza decesului. Toboșarul a fost alături de Direcția 5 vreme de 30 de ani.

Cine a fost Marius Keseri

Marius Keseri s-a stins din viață la vârsta de 60 de ani. De mai bine de 30 de ani, acesta a fost toboșarul trupei Direcția 5, iar trecerea lui în neființă a lăsat un gol uriaș în inimile colegilor. Acesta era considerat unul dintre oamenii de bază ai trupei.

„Am fost împreună 30 de ani. Îți mulțumim din suflet! RIP Marius Keseri”, este anunțul făcut de Direcția 5, în mediul online.

Marius Keseri s-a născut pe 7 martie 1965. Acesta și-a dedicat mare parte din viață muzicii, iar sufletul lui a fost mereu pe scenă. Oamenii apropiați și prietenii îi spuneau „Tete”, iar dispariția lui a lăsat un loc gol în inimile tuturor.

Regretatul artist a cunoscut succesul în anul 1991, după ce a intrat în componența trupei Direcția 5. Vreme de 30 de ani a fost alături de colegii săi de trupă și a devenit rapid unul dintre cei mai apreciați toboșari din România.

De-a lungul timpului, Marius Keseri a mai colaborat și cu alte trupe cunoscute, printre care se numără: Quartz, Voltaj, Vali Sterian & Compania de sunet, Metrock, Voltaj ’88.

„Dumnezeu să-l odihnească”

Moartea lui Marius Keseri a venit ca un șoc pentru fani. Nimeni nu se aștepta la anunțul tragic, iar mesajele de condoleanțe și regret au curs în mediul online.

„Dumnezeu să-l odihnească ! Va face mereu parte din familia noastră ! Condoleanțe ! Ne va lipsi!” „Dumnezeu să-l odihnească în liniște și pace! Condoleanțe familiei îndurerate și celor apropiați!” „Nu cred așa ceva! Lumină, multă lumină să îi fie!” „Dumnezeu să îl ierte, iar familiei și trupei putere să treceți această grea despărțire!” „Nu pot sa cred!!! Condoleanțe familiei! Dumnezeu sa te odihnească în pace prietene!”, sunt doar câteva dintre sutele de mesaje din mediul online.

