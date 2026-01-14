Acasă » Știri » Cine a fost Nicoleta Drăgușin, de fapt. Cu cine era căsătorită jurnalista de 46 de ani

Cine a fost Nicoleta Drăgușin, de fapt. Cu cine era căsătorită jurnalista de 46 de ani

Cine a fost Nicoleta Drăgușin, de fapt. Cu cine era căsătorită jurnalista de 46 de ani
Lumea televiziunii românești a fost zguduită de vestea trecerii în neființă a jurnalistei Nicoleta Drăgușin, la vârsta de 46 de ani. Cunoscuta prezentatoare și corespondent de televiziune, cu o carieră impresionantă ce a durat peste două decenii, a activat în special pentru postul Kanal D, fiind unul dintre pilonii echipei de știri a televiziunii. Nicoleta Drăgușin s-a remarcat prin profesionalismul său și prin implicarea în relatări internaționale complexe, acoperind evenimente istorice de anvergură.

Din 2008, Nicoleta Drăgușin și-a continuat activitatea la Kanal D, unde a facilitat colaborarea dintre departamentul de știri și CNN International prin proiectul CNN World Report. În cadrul postului turcesc, a ocupat poziții importante, de la News Editor la Executive News Manager, responsabilă de coordonarea echipelor și a transmisiilor importante. Cariera sa a fost marcată și de momente de pericol direct, precum prezența în Nisa în timpul atacului terorist din 2016, unde s-a aflat la câțiva pași de tragedie.

Cine era Nicoleta Drăgușin

Nicoleta Drăgușin a fost căsătorită cu Ionuț Mihalcea, coleg de breaslă și jurnalist la același post, Kanal D. Cei doi au împărtășit pasiunea pentru jurnalism și au lucrat în paralel în cadrul televiziunii, construind atât o viață profesională, cât și una personală alături unul de celălalt.

Originară din Roșiorii de Vede, județul Teleorman, Nicoleta și-a început parcursul academic la Facultatea de Științe Politice, specializarea Relații Internaționale, pe care a absolvit-o în 2022. Cariera în jurnalism a debutat chiar în ziua atacurilor teroriste de la World Trade Center, pe 11 septembrie 2001, un moment care a marcat începutul implicării sale în relatările internaționale. Ulterior, ea și-a continuat formarea profesională prin programe internaționale de prestigiu, inclusiv CNN International Professional Program și US State Department International Visitors Program.

Experiența acumulată în cadrul CNN a deschis drumul Nicoletei Drăgușin către funcția de World View Contributor, implicându-se în stagii de pregătire la sediul CNN din Atlanta și devenind primul corespondent CNN în România. De asemenea, a colaborat cu France 24 International, consolidându-și statutul de jurnalist internațional recunoscut. În cariera sa, a trecut și pe la posturi românești importante precum OTV și Realitatea TV, unde a deținut poziții de conducere în departamentele de știri internaționale.

Printre momentele de referință din activitatea jurnalistică a Nicoletei se numără transmisiile din timpul războiului din Irak și raportările de la dezastrul umanitar din Sudan, în 2003. De asemenea, a fost prezentă la evenimente politice și sociale de mare impact, precum Revoluția Portocalie din Ucraina în 2005 sau uraganul Katrina din New Orleans, fiind singurul jurnalist român care a transmis de la fața locului. Alte misiuni de acoperire internațională au inclus războiul din Libia, conflictele din Beirut și criza jurnaliștilor răpiți în Irak. Ea a relatat, de asemenea, despre epidemii globale, inundații majore și alte evenimente de importanță internațională, contribuind la informarea publicului român asupra unor subiecte globale critice.

