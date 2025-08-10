Acasă » Știri » Cine ar fi concurentele care pot cădea în păcat la Insula Iubirii! Ispita Sorin dă din casă

Cine ar fi concurentele care pot cădea în păcat la Insula Iubirii! Ispita Sorin dă din casă

Sorin, una dintre ispitele masculine de la Insula Iubirii, a oferit detalii despre emisiune. Bărbatul a dezvăluit cine ar fi concurentele care pot cădea în păcat în cadrul show-ului de la Antena 1. Mai mult decât atât, a vorbit și despre Ionela, noua participantă. Află, în articol, toate detaliile!

Se încing spiritele la Insula Iubirii. Fanii au urmărit deja 9 episoade, iar acum așteaptă cu sufletul la gură să vadă ce urmează. Momentan, nu au avut parte de prea multă adrenalină, însă se anunță ediții incendiare. Sorin, una dintre ispitele masculine, a ieșit public și a vorbit despre ce se va întâmpla în cadrul show-ului filmat în Thailanda.

Ce a dezvăluit ispita Sorin despre Insula Iubirii

Sorin a dezvăluit cine ar fi concurentele care pot cădea în păcat la Insula Iubirii. Ispita a susținut că Ella dă semne că își dorește ceva mai mult de cât o prietenie cu Teo, așa cum toată lumea a observat deja, însă Bianca ar fi cea care ar călca prima strâmb.

„Am venit să vă vorbesc despre cine cred eu că va cădea prima dată în ispită dintre fete. Aș putea spune că am observat din partea Biancăi niște lucruri destul de evidente înspre Narcis și cred că ea va fi cea care va cădea prima. Cred că și partenerul ei își face viața bună pe insula cealaltă. Aș mai vedea niște semne și de la Ella, cumva, spre Teo, doar că, nu știu de ce, tind să cred că Bianca va fi cea care va cădea prima în ispită”, a spus Sorin.

Sorin a vorbit și despre plecarea lui Isabel și a lui Claudiu din Thailanda, susținând că a fost decizie corectă. De asemenea, el a avut ceva de spus și de noul cuplu – Ionela și George. Tânăra i-a atras atenția ispitei care se intitulează Jaguarul sau George Boy.

„Despre plecarea Isei și a lui Claudiu, cred că e un lucru foarte benefic. Am spus și la testimonial că Isa are mare clasă, este foarte sociabilă, foarte drăguță, foarte plăcută de toată lumea. Toată lumea din vila a plăcut-o foarte mult pe Isa, doar că ei nu i-a plăcut atât de mult să fie în vilă din cauza camerelor, din cauza situației. Are și o fată acasă de 18 ani și nu se simțea bine aici și consider că a fost un lucru foarte benefic, pentru că testul nu ar fi fost unul real, ar fi fost doar dacă pică sau nu Claudiu în ispită.

În schimb, avem o nouă domnișoară aici pe insulă, îmbrăcată în roșu. Este singura care poate să îl scoată pe George Boy la suprafață. Eu așa am înțeles. De când te-am văzut am zis că este evident lucrul ăsta. Din ce am înțeles, el are 38 de ani și ea 25. Din punctul meu de vedere, o diferență un pic mare, dar nu există o relație perfectă și nu poți dicta cum doi oameni să se înțeleagă sau care este o diferență perfectă. Dar, din ce am înțeles, ei au avut mici probleme la început, adică ei au înșelată la început. Sunt curios dacă micile probleme de la început doar au devenit invizibile sau dacă s-au terminat”, a adăugat ispita.

Citește și: Cum arăta George de la Insula Iubirii în ziua nunții cu fosta soție! Cei doi s-au căsătorit în 2018

