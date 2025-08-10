Cum arăta George de la Insula Iubirii în ziua nunții cu fosta soție! Cei doi s-au căsătorit în 2018

Fanii de la Insula Iubirii au avut parte de o surpriză atunci când un nou cuplu a intrat în emisiune. Este vorba despre Ionela Coșa și George Vornicu. Încă de la început, cei doi au povestit că bărbatul a fost căsătorit, iar pe actuala iubită a întâlnit-o la scurt timp după divorț. Între timp, curioșii au scotocit și au descoperit imagini de la nunta concurentului cu fosta soție.

Povestea de dragoste dintre Ionela Coșa și George Vornicu a atras imediat atenția telespectatorilor. Ei au intrat în cadrul emisiunii de la Antena 1 pentru a-i înlocui pe Isabel și Claudiu. Fanii au fost curioși să afle cât mai multe detalii despre ei, motiv pentru care au ieșit la iveală imagini neașteptate.

George Vornicu de la Insula Iubirii a fost căsătorit aproape 3 ani

Recent, în mediul online, au apărut mai multe imagini de la nunta lui George cu fosta lui soție, Alexandra. Potrivit informațiilor apărute public, cei doi s-au căsătorit pe data de 2 iunie 2018 și au decis să divorțeze trei ani mai târziu, în 2021.

Pe TikTok, a devenit viral un filmuleț de la dansul mirilor. De asemenea, au apărut și câteva fotografii în care George Vornicu este îmbrăcat în costumul de mire. La acea vreme, proaspeții însurăței păreau extrem de îndrăgostiți și fericiți împreună.

La scurt timp după ce a divorțat, George a întâlnit-o pe Ionela. Inițial, bărbatul nu a luat relația în serios și chiar i-a fost infidel iubitei sale. Proaspăt ieșit dintr-o căsătorie, bărbatul și-a dorit să aibă parte de mai multă aventură.

„Am aflat că mai vorbea cu alte fete, ieșea cu alte fete. Eram la mare cu prietenul lui și am rămas cu el la piscină, (…) și dintr-o dată să-mi spună « George nu te merită pentru că mai iese și cu altă fată ». Mi-a spus despre cine este vorba, am ajuns acasă, am studiat un pic, i-am spart parola de la Facebook. Am văzut cu ochii mei despre cine este vorba. M-am dus să vorbesc cu fata respectivă, mi-a confirmat. Pe mine m-a deranjat gestul ei pentru că ea lucra într-un local în care noi mergeam foarte des și m-a văzut cu el. Lucram eu la cazino într-un hotel. Mă cunoșteam cu barmanii, ospătarii. Era 00:00 și mă sună ospătărița «E George aici cu o fată blondă ». M-am dus, am intrat prin spate, i-am dat mesaj, el nu mă vedea. Primește mesajul, ridică telefonul, citește mesajul și îl pune înapoi”, a povestit Ionela la Insula Iubirii.

Citește și: Ispita care a regretat cel mai mult plecarea lui Claudiu de la Insula Iubirii. Ce relație au cei doi