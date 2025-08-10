Acasă » Știri » Ispita care a regretat cel mai mult plecarea lui Claudiu de la Insula Iubirii. Ce relație au cei doi

Ispita care a regretat cel mai mult plecarea lui Claudiu de la Insula Iubirii. Ce relație au cei doi

De: Alina Drăgan 10/08/2025 | 12:14
Ispita care a regretat cel mai mult plecarea lui Claudiu de la Insula Iubirii
Sezonul 9 Insula Iubirii este în plină desfășurare, iar publicul este curios să afle deznodământul final în ceea ce privește cuplurile. Însă, pentru doi concurenți testul s-a încheiat deja, și nu oricum: cu o cerere în căsătorie. Claudiu și partenera sa au părăsit insula, iar în urma lor au rămas câteva priviri triste. Care este ispita care a regretat cel mai mult plecarea lui Claudiu de la Insula Iubirii?

Claudiu și Isabel au fost primii concurenți de la Insula Iubirii care și-au încheiat testul. Cei doi au împreună o fiică și trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 19 ani. În Thailanda au ajuns după un episod dificil din relație, însă au înțeles repede că sunt făcuți unul pentru altul și au plecat acasă.

Ispita care a regretat cel mai mult plecarea lui Claudiu de la Insula Iubirii

Așa cum spuneam, pentru Claudiu și Isabel testul de la Insula Iubirii s-a terminat repede. Bruneta nu a putut să se adapteze condițiilor din Thailanda, iar după mai multe zile de suferință i-a cerut partenerului să plece acasă. Claudiu a răspuns pozitiv dorinței acesteia și chiar a cerut-o în căsătorie la bonfire-ul final.

Ei bine, deși toți s-au bucurat pentru ei, plecarea lor a lăsat și câteva priviri triste. De pe insula băieților, se pare că Diandra a fost ispita cea mai afectată de plecarea lui Claudiu. Cei doi se apropiaseră, aveau multe lucruri în comun și nu de puține ori își petreceau timpul împreună. Diandra a mărturisit că nu a primit prea bine vestea plecării, însă în cele din urmă s-a bucurat pentru bărbat și pentru pasul important pe care l-a făcut.

„Da, deci să vorbim despre Claudiu. Îmi pare rău că a plecat. Chiar simțeam că pe zi ce trece ne apropiem mai mult și când m-a ales la date am fost puțin surprinsă. Știam că o să mă aleagă la date, dar am fost un pic surprins cât de frumos a vorbit despre mine. Am o părere foarte bună despre el.

Am format o mică conexiune ca și prieteni. Eram pe același vibe. Ne înțelegeam bine, adică aveam ce discuta cu el, aveam idei de business. Mi se pare un băiat foarte educat, plin de viață și familist, cum sunt și eu. Și da, îmi pare rău, și eu și Marian suntem așa un pic bulversate. Puțin triste, că noi aveam grupulețul nostru, aveam chestiile noastre.

Și e păcat că a plecat, doar știu că a luat decizia bună, decizia corectă. Dacă nu lua decizia asta îmi schimbam părerea despre el. Adică dacă ar fi zis nu, eu vreau să rămân. Știi că iubita ta nu se simte bine, nu mănâncă, nu e în largul ei. Și el să zică nu, eu vreau să rămân, să mă distrez.

Și eu și Maria știm că el își dorea să rămână, își dorea să ducă experiența până la capăt. Și m-a întristat că a plecat. Acum că urma să avem un date, abia așteptam să merg la date, s-au distrat. A fost ceva care chiar mi-ar fi plăcut să fac, dar nu au intrat zile în sac, o să mai fac lucrul ăsta.

Lui Claudiu îi doresc tot binele din lume, alături de iubita lui și de copilul lui. Au o familie frumoasă și au încredere unul în celălalt”, a mărturisit Diandra.

