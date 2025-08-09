Acasă » Știri » De ce nu s-a pus Claudiu în genunchi când a cerut-o de soție pe Isabela, la Insula Iubirii. Au primit bani de la Antena 1?

De ce nu s-a pus Claudiu în genunchi când a cerut-o de soție pe Isabela, la Insula Iubirii. Au primit bani de la Antena 1?

De: Mihaela Ioana 09/08/2025 | 22:35
Claudiu a rupt tăcerea! De ce nu s-a pus în genunchi când a cerut-o de soție pe Isabela, la Insula Iubirii. Au primit sau nu bani de la Antena 1? Chiar el a făcut dezvăluirile pe rețelele de socializare! Iată despre ce este vorba!

Mulți se așteptau ca momentul cererii în căsătorie de la Insula Iubirii să fie ca-n filme: mari emoții, romantism și… un bărbat în genunchi în fața femeii iubite. Doar că în cazul lui Claudiu și al Isei lucrurile nu au mers chiar după „manual”. Fanii emisiunii au observat imediat lipsa gestului clasic și au început să se întrebe ce s-a întâmplat.

Claudiu a decis să lămurească situația! Fostul concurent le-a răspuns fanilor la întrebări pe rețelele de socializare, iar așa s-a ajuns la acest subiect. Acesta susține că se simțea incomod din cauza unor întrebări și nu și-a dat seama să facă acest gest, însă nu consideră că este un aspect atât de important.

„Eram așezat pe taburetul ăla, am primit o serie de întrebări, mă simțeam incomod așa și nu știu, pur și simplu nu mi-a venit. Nu mi-am dat seama, a fost ceva ciudat. Nu cred că asta e important, că trebuia să mă pun sau nu în genunchi”, a mărturisit Claudiu.

Claudiu a cerut-o în căsătorie pe Isabel/ sursă foto: captură video

Concurenții de la Insula Iubirii primesc bani pentru participare?

Și, pentru că pe internet nu circulă doar întrebări despre gestul lipsă, ci și zvonuri despre bani și scenarii puse la cale de producători, Claudiu a fost direct. Fostul concurent de la Insula Iubirii a ținut să precizeze că emisiunea nu este regizată.

Unii internauți au fost curioși să afle dacă sunt plătiți sau nu concurenții. Nu putem să nu aducem în discuție faptul că Antena 1 nu oferă bani participanților la emisiunea Insula Iubirii, potrivit dezvăluirilor făcute de Claudiu.

„Să știi că și eu acum câțiva ani aveam impresia că e regizat, dar nu e nimic regizat (…) Nu se primesc bani pentru participare”, a mai spus Claudiu.

