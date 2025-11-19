Acasă » Exclusiv » Cine e bărbatul care a apărut alături de Sorina Blaj, patroana clinicii unde fetița de doi ani a decedat?! Tânărul nu este străin de lumea mondenă

Cine e bărbatul care a apărut alături de Sorina Blaj, patroana clinicii unde fetița de doi ani a decedat?! Tânărul nu este străin de lumea mondenă

De: Delina Filip 19/11/2025 | 09:55
Cine e bărbatul care a apărut alături de Sorina Blaj, patroana clinicii unde fetița de doi ani a decedat?! Tânărul nu este străin de lumea mondenă
Cazul fetiței de doar doi ani care a decedat în urma unui stop cardio-respirator, suferit în timpul unei anestezii, la o clinică dentară din Capitală a stârnit indignare în toată țara! Patroana clinicii unde fetița și-a pierdut viața, Sorina Blaj, a fost surprinsă zilele acestea de site-ul nostru în timp ce strângea, cel mai probabil, dovezi pentru a se putea apăra în fața procurorilor. Era însoțită de un bărbat misterios care i-a fost alături la orice pas și alături de care a înnoptat. CANCAN.RO a aflat cine este și cu ce se ocupă bărbatul, dar și ce legătură au cei doi.

Sorina Blaj, care deține mai multe sedii în Capitală, a mers la una dintre clinicile ei, unde a stat până târziu. Nu a fost singură, ci însoțită de un bărbat care, până la ora actuală îl puteam denumi misterios, însă acum am aflat cine este și cu ce se ocupă. Acesta nu este străin de lumea mondenă, fiind deseori prezent la evenimente din țară și străinătate. Iată ce am aflat despre el.

Cine este bărbatul cu care am surprins-o pe Sorina Blaj?! Îl întâlnești deseori la evenimente

În timp ce ancheta înaintează, CANCAN.RO au surprins zilele trecute, imagini cu doctorița Sorina Blaj în mijlocul unor mișcări intense, care par să fie legate de apărarea ei în fața procurorilor. Dar nu era singură! Alături i-a stat un bărbat tinerel, misterios, care n-a scăpat-o din ochi nici o secundă și care i-a fost companie până târziu… foarte târziu!

Cei doi stau de vorbă pe drum, iar discuția pare să o fi îngrijorat și mai tare pe doctorița stomatologă, care are o falcă-n cer și una în pământ. Au ajuns apoi spre casa doctoriței, aflată într-o zonă ultracentrală. Observăm  că bărbatul o însoțește pe doamna doctor Sorina Blaj și ține în mână un dosar albastru.

Cei doi au înnoptat la adresa unde este trecut sediul uneia dintre clinici.  Remarcăm că bărbatul este mai tânăr decât doctorița de 51 de ani. Cei doi sunt destul de apropiați, astfel că nu doar au dormit în aceeași locație, a dar îi conduce și bolizii doctoriței. Însă cine este tânărul care o însoțește pe medicul Sorina Blaj.

Bărbatul, pe numele său Alex, nu este străin de lumea mondenă din Capitală. Spunem asta pentru că este un cunoscut Dj care mixează în cluburile din România și din străinătate. Numele său de scenă este Asenn și se recomandă a fi DJ și producător din București. Bărbatul, originar din Bacău, are numeroase evenimente în străinătate pe la petreceri cu muzică house și techno. Tânărul, care este mai mic ca vârstă decât Sorina Blaj, care are 51 de ani, este mereu prezent la diverse evenimente unde întreține atmosfera.

Mai mult decât atât, pe pagina sa, acesta se descrie ca fiind Ballroom Dancer and Teacher, adică instructor de dans. Cel mai probabil, el și partenera lui, care acum este în centrul atenției tuturor, medicul stomatolog Sorina Blaj, s-au cunoscut la un eveniment de dans, căci și ea ar fi o mare amatoare de dans.

Medicul a găsit susținere după divorțul din trecut

A doua zi, îl vedem pe tânăr că iese de unde au înnoptat, iar noi am aflat că acolo bărbatul are sediul firmei sale. Însă asta nu este tot! Și Sorina Blaj are sediul uneia dintre clinici tot acolo, semn că cei doi se cunosc de multă vreme și sunt, cel puțin asociați. Dacă punem la socoteală că au dormit în același loc, nu este exclus ca cei doi să aibă o relație.

Am aflat că Sorina Blaj este divorțată de un medic stomatolog care s-a stabilit în Franța și care, ar avea și el de multă vreme o relație acolo. Nici ea nu pare să fii stat cu mâinile în sân după divorț, și s-a reorientat rapid către tânărul Alex. Diferența de vârstă pare să nu se simtă între ei, mai ales că bărbatul este suficient de matur cât să îi fie alături în această perioadă.

×