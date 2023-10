Cătălin Cazacu își vinde restaurantul, la doar nouă luni după ce l-a inaugurat! Afacerea este atractivă, având în vedere zona în care își desfășoară activitatea, iar primul milionar care s-a arătat interesat de locație ar fi nimeni altul decât Nicolae Cristescu, fostul patron al Rapidului din perioada 2013 – 2017. Ar urma negocieri dure între părți, iar CANCAN.RO are toate detaliile și le prezintă în exclusivitate.

Cătălin Cazacu și-a scos business-ul pe tarabă! Nouă luni s-a ocupat de restaurantul de pe lângă Mall Promenada, dar a ajuns la concluzia că este depășit de situație. Timpul nu-i permite să se ocupe de afacere așa cum și-ar dori, e plecat mai tot timpul prin țară sau străinătate, cu proiectele lui de televiziune în care este angrenat, așa că a luat decizia: VINDE!

“Sunt foarte ocupat cu toate proiectele mele, pentru că e ceva foarte drag mie. Am și început un proiect foarte mare. Petrecerile alea pe care le fac eu… Am început să plec cu ele prin țară și, din păcate, din patru săptămâni cât are luna, eu trei sunt plecat. Și nu e normal, nu mă pot ocupa de afacere așa cum trebuie.

Restaurantul este funcțional, se mănâncă și acum, dacă te duci vezi. E perfect! Eu nu-l vând pentru că nu merge, ci pentru că nu mai am cum să mă ocup de el”, dezvăluia, săptămâna trecută, Cătălin Cazacu, pentru CANCAN.RO.

A apărut primul milionar interesat!

Deși au trecut doar câteva zile de când Cătălin Cazacu a anunțat că este dispus să renunțe la restaurant, mai mulți bogătași cu afaceri în domeniul HoReCa sunt interesați de local. Cel care este cel mai insistent ar fi, potrivit surselor CANCAN.RO, Nicolae Cristescu, fostul patron al Rapidului. Acesta deține Hanul Vlăsia, locație aflată în Tărtăşeşti, județul Dâmbovița, și ar avea în plan să se extindă pe această paletă. Are în vizor mai multe spații, dar cel din Floreasca îl atrage cel mai mult.

Cătălin Cazacu vrea 100.000 de euro, dar este dispus la negocieri

În acest sens, Nicolae Cristescu, un milionar discret din România, ar fi luat, deja, legătura cu Cătălin Cazacu. Între cei doi ar urma să aibă, zilele următoare, o primă rundă de negocieri. Prezentatorul TV solicită 100.000 de euro în schimbul restaurantului, dar este dispus la tratative. Locația are 96 de metri pătrați și este complet echipată. Localul dispune, de asemenea, și de o terasă după ultimele standarde, iar aparatura din bucătărie este perfect funcțională.

Anticipăm negocieri la sânge între Nicolae Cristescu și Cătălin Cazacu, miza fiind enormă. Nu excludem ca cei doi să bată, într-un final, palma, însă atunci când va fi cazul, CANCAN.RO va reveni cu ultimele detalii. Deci, rămâneți pe poziții.

Ce avere ar avea Nicolae Cristescu

Nicolae Cristescu a lovit la capitolul imagine atunci când a preluat clubul de fotbal Rapid de la George Copos, în anul 2013. La momentul respectiv, se zvonea că excentricul afacerist că nu ar avea deloc “capitall” cu care să susțină o gruparea de talia giuleștenilor. Nu era deloc așa! Discretul milionar deține două piețe în Capitală, mai multe carmangerii, două hoteluri, un restaurant, aproximativ 320 de magazine, o aripă a Spitalului Caritas, dar și o mulțime de terenuri.

Cum avea să preia Nicolae Cristescu Rapidul? Chiar el a făcut dezvăluirea.

“Copos a ţinut echipa peste 20 de ani, trebuie să recunosc asta, dar am fost supărat pe el, l-am jignit. Mi-am cerut scuze în cele din urmă, dar a făcut multe. Mi-a ascuns multe datorii. Eu am preluat un club care nu avea nimic, doar culorile şi numele. Am bătut în cele din urmă palma cu Copos, pentru o echipă retrogradată. Am preluat-o și, cu toate eforturile mele, au reușit să o readuc în prima ligă. Acesta a fost obiectivul meu de suflet.

Iubirea pentru Rapid nu poate fi explicată în cuvinte. Rapid înseamnă enorm pentru noi, mai presus de orice. Iubesc Rapid pentru că m-am născut acolo. De la doi ani sunt pe toate stadioanele unde joacă Rapid. Am amintiri fantastice, imposibil de explicat”, spunea, la câteva luni după preluarea clubului din Giulești, Nicolae Cristescu.