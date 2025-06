Cine este Anca, noua iubită a lui Alex Bodi? “Acum sunt liniștit”

Invitat în cea mai recentă ediție a emisiunii Dan Diaconescu Direct, Alex Bodi a vorbit despre noua sa relație oficială și a dezvăluit cine este femeia care l-a ajutat să se liniștească. Mai mult, acesta a mărturisit și de ce s-au destrămat relațiile din trecut. Iată ce a spus!

De-a lungul timpului, relațiile lui Alex Bodi au fost intens discutate în presă. Însă, după despărțirea cu scandal de Ema Uta, acesta a rămas în umbră în ceea ce privește viața lui amoroasă, iar fanii au început să își pună întrebări? Ei bine, noi avem răspunsul!

Alex Bodi a mărturisit că se află în prima lui relație oficială după despărțirea de Ema Uta, semn că partenere neoficiale au mai existat, și a dezvăluit și numele norocoasei: Anca. Cu toate astea, nu a vrut să dea mai multe detalii despre actuala iubită și a preferat doar să spună că această relație l-a liniștit. CANCAN.RO a aflat despre cine este vorba (VEZI ÎN GALERIE). Anca, o tânără frumoasă, este cea care a reușit să îl cumințească pe musculos. Mai mult, aceasta a postat o fotografie alături de el pe contul său de Instagram, semn că relația este una serioasă.

În emisiunea lui Dan Diaconescu, Alex Bodi a adus în discuție și fostele sale relații intens mediatizate și a recunoscut că infidelitățile sale s-au numărat printre motivele rupturilor, dar a mărturisit că a fost provocat să recurgă la astfel de acțiuni.

DD: Dar acum există o iubită oficială?

Alex Bodi: Da. Anca o cheamă.

DD: Și explică-ne cu iubitele astea de ce trebuie să le schimbi. Adică e din cauza lor, din cauza ta?

Alex Bodi: Păi nu spune nimic că trebuie să le schimb.

DD: Nu, de ce sunt atât de multe, sau cum să spun?

Alex Bodi: Sunt multe. S-au întâmplat de multe ori și din vina mea chestii. Hai să zic, uite, că îmi asum. Să zic că poate eu sunt vinovat. Că de multe ori ajungem la un punct în care…

DD: Dă-ne un exemplu. Adică cine-i de vină? Tu te desparți de ele, ele de tine. Ca să înțeleagă domnii și doamnele care te urmăresc. Care Anca?

Alex Bodi: Se uită și ei (n.r. oamenii) prin mass-media și văd (n.r. cine e Anca). Păi n-am avut relație oficială de un an de zile. Adică am stat aproape doi ani jumătate într-o relație cu cineva, am mai stat și înainte, iar cu Bianca Drăgușanu. Am fost tot așa vreo doi ani jumătate cu ultima fată la fel doi ani și ceva, un an liber, acolo sunt relațiile.

DD: Și de regulă de ce se termină după un an, doi?

Alex Bodi: Nu s-au terminat de regulă, au fost niște certuri. Am mai făcut eu clar niște infidelități, să zic. Dar de multe ori sunt și provocat și adus într-o postură în care trebuie să aleg. Adică ele cred că fac niște contre și zice, du-te așa, așa, așa. Și atunci eu zic, bine, așa. Iar în ultima relație am pus punct pentru că, nu că mi-am dorit să pun punct, dar am fost constrâns să închei. După mi-a părut rău, am încercat să recâștig, dar am aflat niște chestii și am văzut și îi mulțumesc Lui Dumnezeu că sunt unde sunt și cum sunt. Și mai bine așa. Și acum sunt foarte liniștit, foarte bine.

DD: Ți-ai găsit liniștea acum?

Alex Bodi: Chiar din multe puncte de vedere, crede-mă că foarte ok.