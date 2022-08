Cine este, de fapt, actuala iubită a lui Vincenzo Castellano. Cum s-a pozat Antonia cu partenera fostului soț

Antonia (33 de ani) s-a întâlnit cu iubita fostului soț, Vincenzo Castellano (35 de ani), dar și cu actuala iubită a afaceristului, Andreea Ramona. Atât cântăreața, cât și Alex Velea, au petrecut alături de fericitul cuplu, cu ocazia zilei de naștere a Mayei.

După un divorț dificil și o bună perioadă în care nu s-au înțeles, Antonia și Vincenzo Castellano au decis să facă pace, de dragul fetiței lor. Cu ocazia zilei în care Maya a împlinit 12 ani, atât Antonia, cât și Alex Velea și copiii lor au petrecut alături de afacerist și de actuala sa iubită. Cu această ocazie, cântăreața a cunoscut-o pe actuala fostului său partener.

Cele două par să se fi înțeles de minune, după cum arată fotografiile postate zilele acestea pe rețelele de socializare care pot fi găsite în GALERIA FOTO a articolului. Chiar și așa, întâlnirea dintre Antonia și Andreea Ramona a avut loc târziu. Și asta pentru că Vincenzo și actuala iubită au vrut să țină relația lor cât mai departe de ochii curioșilor. (CITEȘTE ȘI: Antonia și Vincenzo Castellano s-au împăcat. Alex Velea și partenera sa, prezenți la ziua de naștere a Mayei)

Cu ce se ocupă Andreea Ramona, iubita lui Vincenzo Castellano. Tânăra are și un copil

Andreea Ramona este antreprenoare și deține o firmă prin care vinde articole vestimentare. Tânăra are o relație cu fostul soț al Antoniei de mai bine de doi ani, dar au ținut în mare secret legătura lor.

Iubita lui Vincenzo Castellano are și un băiețel din altă căsnicie pe care internauții îl confundă adesea cu copilul afaceristului. Cuplul locuiește în Italia, alături de Maya, care fusese inițial sub custodia sa. După ce a făcut pace cu Antonia, micuța este sub custodie comună, motiv pentru care Dominic și Akim vor putea petrece mai mult timp cu sora lor. (CITEȘTE ȘI: Antonia și Vincenzo Castellano au ajuns la un numitor comun în ceea ce o privește pe Maya! După ani de zile, cei doi au decis să împartă custodia. „Voi fi acolo alături de ea”)