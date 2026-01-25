Acasă » Știri » Cine este dr. Marius Sava, de fapt. Tragedia care l-a făcut să aleagă medicina: „Dumnezeu a avut un plan cu mine”

De: Simona Tudorache 25/01/2026 | 21:39
Doctorul Marius Sava ascunde o poveste de viață impresionantă. Medicul este extrem de urmărit în online, dar și la emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, unde oferă multe sfaturi pertinente despre afecțiunile cu care ne luptăm și despre modul greșit în care care ne hrănim de multe ori. Popularitatea dobândită astăzi pare, însă, că vine să recompenseze un trecut nu tocmai ușor.

Cunoscutul medic a venit pe lume într-un sat din Râmnicu Sărat, într-o familie cu posibilități modeste, ambii lui părinți fiind muncitori. Marius Sava și-a depășit condiția și a ajuns medic, la fel ca și sora sa, un cadru medical cunoscut în Buzău.

„Tatăl meu provine dintr-o familie de cojocari, adică făceau cojoace pe timpul lui Ceaușescu. După ce a terminat cojocăria a lucrat la o fabrică de stat. Mama mea s-a căsătorit la 16 ani cu tatăl meu. La 18 ani a avut-o pe sora mea și la 21 de ani pe mine. A fost liber întreprinzătoare toată viața. A avut magazine de stat, dar lucrurile n-au mai mers”, a povestit Dr. Marius Sava într-un podcast.

Marius Sava a fost la un pas de moarte în copilărie

Marius Sava a studiat la Facultatea de Medicină și și-a ales ca specializare Pneumologia. În spatele aceste povești se ascunde, însă, o dramă, care are legătură cu propriile trăiri. În copilărie a fost la un pas să își piardă viața după ce a fost diagnosticat cu pneumonie.

„Eu când eram mic am fost gata să mă prăpădesc, am avut o pneumonie dublă, la ambii plămâni. Am făcut injecții vreo 3 luni. Gândește-te, un copil mic de o lună. Nu știu, poate Dumnezeu a avut un plan cu mine, da, m-am vindecat. A fost o minune.
Când mi-am ales pneumologie, am avut o listă în față cu mai multe specialități și când am ajuns la pneumologie m-am gândit la ce am avut eu. Ce-ar fi să-mi aleg asta, am zis?”, a povestit doctorul Marius Sava.

Cum a ajuns Marius Sava să predea la Medicină

Dincolo de întâlnirile pe care le are cu pacienții, el predă și la Facultatea de Medicină „Carol Davila” din București. E recunoscător pentru profesorii care au crezut în el și în capacitatea lui de a deveni mentor pentru alți viitori medici.

„Atunci când medicul termină facultatea, pe diploma lui scrie medic generalist. Apoi am făcut specializarea de plămâni. Apoi putem să facem supra specializare. Și eu am făcut patologia somnului.
În momentul în care am ajuns să fiu medic, mă gândeam să termin mai repede rezidențiatul, să îmi iau un post undeva, liniștit și să îmi văd de lucrurile mele. Numai că am întâlnit un profesor excepțional, care a văzut în mine ceva ce eu nu vedeam. A văzut talentul de a vorbi și talentul de a explica lucrurile pe înțelesul oamenilor. Am refuzat trei ani, dar în al patrulea an am acceptat. Apoi am început doctoratul, pe o temă extrem de grea, apoi am început să primesc grupe de studenți”, a mai povestit medicul.

