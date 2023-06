Cine este Emil, tatăl Ginei Pistol? A părăsit-o când avea doar 6 ani, dar şi-a făcut apariţia la nunta cu Smiley

Gina Pistol este acum o femeie fericită și împlinită. Are familia pe care și-a dorit-o și este în al nouălea cer. Însă, viața vedetei nu a fost mereu la fel de roz. Soția lui Smiley a avut parte de o copilărie grea și asta pentru că părinții ei s-au despărțit când ea era destul de mică. Fiecare dintre cei doi au luat-o pe căi diferite, iar vedeta a rămas în grija bunicii din partea tatălui. În ce relații este Gina Pistol cu tatăl ei?

Pe vremea când Gina Pistol împlinea 6 ani, părinți ei decideau că nu mai pot continua pe același drum și s-au despărțit. Gina Pistol și-a petrecut copilăria la Roșiorii de Vede alături de bunica sa. Tatăl vedetei, Emil Pistol, după despărțirea de mama acesteia și-a refăcut viața alături de o altă femeie și a mai făcut alți doi copii cu noua soție. Deși inițial păstra legătura cu fiica lui, ușor, ușor relațiile s-au răcit, iar cei doi chiar au ajuns să nu își mai vorbească. Bărbatul nu a fost prea implicat nici în viața Ginei Pistol și nici în cea a fratelui ei.

Însă, legăturile s-au reluat cu timpul, iar Gina Pistol și tatăl ei au început să comunice mai des. În prezent, cei doi au o relație bună, însă nu se poate spune că sunt foarte apropiați. Cu toate acestea, Emil Pistol i-a fost alături fiicei sale în cele mai importante momente ale vieții ei. A participat la botezul micuței Josephine, dar și la nunta Ginei cu Smiley. Chiar dacă și-a iertat tatăl, prezentatoarea de la Chefi la Cuțite a suferit mult în copilărie și a fost marcată de ruptura relației dintre părinții săi.

„Cea mai mare greșeală pe care o fac părinţii când divorţează este că nu renunţă la orgolii. Pentru mine, cuvântul tată nu înseamnă nimic. Tata ne-a iubit mult pe mine şi pe fratele meu. După divorţ, s-a mai rupt de noi. S-a recăsătorit şi are doi băieţi. Pentru mine, familia e ceva frumos. Îmi doresc mult lucrul acesta”, a declarat Gina Pistol.

„Taică-său nu a lăsat-o niciodată”

Așa cum spuneam, despărțirea părinților a marcat-o pe Gina Pistol. Vedeta s-a simțit abandonată și numai dragostea bunicii a făcut-o să se mai liniștească și să creadă în continuare în conceptul de familie. Vedeta îi datorează multe bătrânei ce a crescut-o și îi este foarte recunoscătoare. Deși i-a simțit profund lipsa, abia atunci când a mai crescut Gina Pistol a înțeles ce s-a întâmplat cu familia ei și că tatăl său nu a abandonat-o, de fapt.

Se pare că bărbatul i-a purtata de grijă în felul lui, iar soția lui Smiley l-a iertat pentru tot. De o bună perioadă, cei doi au reluat legătura și au o relație bună. Chiar dacă nu sunt extrem de apropiați vorbesc adesea, se întâlnesc la zilele importante și își poartă de grijă unul altuia.

„Când sunt mici, copiii nu înțeleg multe lucruri. Pe parcurs, Gina a aflat adevărul. Taică-său nu a lăsat-o niciodată, el și-a iubit mereu copiii și a avut grijă să nu le lipsească nimic. Maică-sa, după ce a născut-o, la trei zile a lăsat-o la mine și a plecat. Eu am crescut-o și toată lumea din sat știe asta. După ce l-a făcut și pe frate-su a început să o ceară pe fată la ea. Și eu m-am gândit că nu e bine să-i ținem despărțiți. Am lăsat-o să plece și la mamă, dar tot noi am ajutat-o cu banii.

Își vorbesc, se înțeleg foarte bine, se sună de ziua lor. Eu, de exemplu, când gătesc ce-i place Ginuței și se găsește Emil pe la mine, îi dau pachet să-i după fetei. Și se duce până la ea în fața blocului să i-l ducă”, declara bunica Ginei Pistol.

