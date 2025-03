Cine este ”femeia cu flori galbene” care i-a atras atenția Papei Francisc, după ce a fost externat: ”M-a privit numai pe mine!”

Papa Francisc a fost externat duminică de la spitalul Gemelli din Roma, acolo unde a fost spitalizat vreme de cinci săptămâni din cauza unei duble pneumonii. Suveranul Pontif a apărut duminică la balconul instituției medicale pentru a binecuvânta mulțimea adunată să îl vadă.

După extrenare, Papa a observat în mulțime o femeie care venise cu un buchet de flori galbene pentru a-l întâmpina, notează Sky News. Mai mult, Suveranul Pontif chiar i-a transmis un scurt mesaj de la balconul spitalului.

Deși continuă să fie slăbit, liderul Bisericii Catolice își revine treptat, notează presa italiană.

Femeia i-a atras atenția Papei tocmai când a ridicat florile la vederea acestuia. Emoționată, aceasta a povestit presei cum s-a simțit în momentul în care Suveranul Pontif i s-a adresat.

„Şi atunci am început să flutur florile… ca să îi atrag atenţia şi am văzut că m-a privit numai pe mine… Nu ştiu, sunt un munte de emoţie. Nu ştiu să vă descriu în cuvinte. Nu am crezut că voi ajunge vreodată să îi atrag atenţia Sfântului Părinte”, povesteşte femeia.