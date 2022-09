Cine este Liliana Radu, concurenta de 53 de ani de la „Vocea României”. A reușit să-i impresioneze pe jurații de la Pro TV

Liliana Radu a participat în cel de-al zecelea sezon al emisiunii „Vocea României” de la Pro TV. Concurenta în vârstă de 53 de ani a reușit să îi împresioneze pe cei patru jurați.

Liliana Radu a participat în cel de-al zecelea sezon al show-ului „Vocea României” de la Pro TV. Concurenta în vârstă de 53 de ani a reușit să îi impresioneze pe cei patru jurați ai emisiunii. Liliana Radu este din Constanța și activează ca solist vocal.

Cine este Liliana Radu, concurenta de 53 de ani de la „Vocea României”. I-a uimit pe jurați!

În emisiune, concurenta a reușit să provoace emoții, în timp ce cânta piesa „Give me one reason” de la Tracy Chapman. Impresionați fiind de vocea Lilianei Radu, jurații au început, rând pe rând, să apese pe buton și să se întoarcă cu scaunele. Primul jurat care s-a întors spre concurentă a fost chiar Tudor Chirilă. Apoi, The Motans a apăsat pe buton și s-a rotit.

„Eu m-am întors la dumneavoastră pentru că am observat o maturitate pe care încerc să o transmit de ani de zile concurenților mei.

E foarte important să știi când să taci pe piesă și asta am observat asta la dumneavoastră. Sincer, aș vrea să veniți în echipa mea nu doar pe mine să mă învățați lucruri, ci și pe ei”, a spus Irina Rimes.

Tudor Chirilă a fost impresionat de concurenta de 53 de ani

Și Tudor Chirilă s-a arătat impresionat de vocea concurentei în vârstă de 53 de ani. Acesta susține că vocea Lilianei Radu „spune o poveste” și că ea ar avea nevoie de „un povestitor”.

„Vocea doamnei spune o poveste automat. Eu cred că are nevoie de un povestitor, nu de un antrenor de voce. (…) E evident pierdută lupta pentru colegii mei”, a spus Tudor Chirilă în emisiunea de la Pro TV.

