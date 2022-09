Concurent-surpriză la Vocea României! Cum a reacționat Tudor Chirilă când a văzut cine era, de fapt, pe scenă

Emisiunea Vocea României a ajuns la sezonul cu numărul 10, prima ediție din acesc an putând fi urmărită pe micile ecrane, vineri seara, la Pro TV. După o pauză de doi ani, show-ul a revenit pe micile ecrane, cu noi antrenori și noi reguli. Tudor Chirilă, Irina Rimes, Denis Roabeș, Smiley și Theo Rose se vor lupta cu toate forțele pentru a avea cele mai bune voci în echipa lor.

Debutul noului sezon a fost unul plin de surprize, unul dintre cele mai impresionante momente fiind cel al lui Ricardo Gabor, care atunci când urcă pe scenă se transformă în Rubi Diamante.

Vocea lui Ricardo i-a uimit pe antrenori, iar trei dintre ei au apăsat butonul și și-au întors scaunele. Toți au fost uimiți să vadă o „drag queen” pe scena de la Vocea României.

După prestația lui Ruby Diamante, Tudor Chirilă a avut o reacție surprinzătoare. Mai mult, acesta a susținut că regretă faptul că nu s-a întors și că această voce senzațională nu face parte din echipa sa.

„În primul rând mie mi se pare extraordinar că tu ești în 2022 la Vocea României, venind din Spania, cu look-ul ăsta și cu orice fel de orientare sexuală ai avea tu. Este extraordinar. Pentru că noi suntem o țară intolerantă, noi suntem o țară cu un model cultural care are mari prejudecăți vizavi de minoritățile sexuale.

Și indiferent dacă tu ai fi „straight’ sau orice altceva, mie mi se pare important ca tu să fii aici cât mai mult. Regret că nu m-am întors ca tu să fii în echipa mea, pentru a merge cât mai departe, pentru a aduce un pic de normalitate și a vedea că oamenii nu trebuie discriminați pe niciun fel de criteriu, de la cel sexual, etnic și așa mai departe. (…) Trebuie să ne uităm la ce face omul, nu la ce este omul!’, a susținut Tudor Chirilă în cadrul emisiunii.

Și Smiley a avut numai cuvinte de laudă după prestația lui Ricardo Gabor, alias Rubi Diamante: ”N-am văzut așa ceva niciodată pe scenă la Vocea României. Eu sunt mega entuziasmat! Nu a fost niciodată o voce ca a ta aici… N-a fost nimeni în 10 sezoane să cânte așa!”.

Cine este Ricardo Gabor, alias Rubi Diamante

Ricardo Gabor, pe numele de scenă Rubi Diamante, este un tânăr născut în Bistrița, care locuiește încă din copilărie în Spania. La vârsta de 17 ani, acesta a descoperit conceptul de „drag queen”, fiind momentul în care a început să poarte peruci și machiaj.

„Rubi Diamante este artista care se urcă pe scenă, personajul pe care eu l-am creat ca să pot să am încredere în mine și să cânt. Eu am început să fac „drag’ de la 17 ani, când mi-am pus perucă și tot. A fost o senzație plăcută pentru că erai altă persoană.

Puteai să joci în două lumi diferite. Este lumea lui Ricardo și după este lumea lui Rubi Diamante. Tot ce nu poate să facă Ricardo, poate să facă Rubi Diamante. Așa că este foarte mișto. Ricardo e un copil foarte timid, nu are încredere în el.. Rubi este o fată foarte puternică, care mănâncă lumea dacă e nevoie și merge tot înainte, nu are rușine, are încredere în ea. Acum, mama este fanul meu numărul 1! Ea îmi face costumele de scenă, vine la spectacolele mele’, a declarat concurentul, la ProTV.

Sursa foto: Captura Video ProTV