Pe Florian Rus îl cunoaște o țară întreagă, mai ales după succesul înregistrat cu „Străzile din București”, piesă cu peste 60 de milioane de vizualizări pe platformele de streaming. Despre Florian Rus se mai știe că este fiul lui Mircea Rusu, artist etalon în perioada de ascensiune a folk-ului autohton. Un „detaliu” mai puțin evidențiat este muza lui Florian, soția acestuia, despre care artistul are doar cuvinte de laudă. În interviul acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Florian Rus relatează cu lux de amănunte episoade emoționante, din perioada premergătoare faimei de pe radio și TV, când femeia care îi este acum alături îl susținea necondiționat.

Profilul de Instagram al lui Florian Rus indică faptul că muza lui poartă numele de Anca. Este blondă, cu un aer ușor boem și pare să fie sursa de inspirație a lui Florian Rus. Tot de pe rețelele sociale aflăm că, peste doar câteva zile, cei doi aniversează un an de când și-au unit destinele.

Se pare, însă, că au aștetat o bună bucată de vreme până să facă pasul cel mare, având în vedere că sunt împreună de la 15 ani.

„Am trecut prin multe, e o poveste mișto!”

Soția lui Florian Rus este o prezență discretă, fără prea multe apariții în spațiul public. Însă atunci când soțul îți este celebru și socrul o legendă a muzicii românești, viața personală se transparentizează. La modul bun, căci Florian Rus are doar cuvinte de laudă pentru partenera de viață.

„Cel mai des și cel mai des, clar, nevastă-mea mă ascultă. Sunt la vârsta la care oamenii se mai căsătoresc. A fost cu mine de pe vremea când făceam naveta de la liceu către casă și stătea cu mine la autostop până prindeam eu ocazie, ca să poată să plece acasă liniștită.

Deci de pe la 15 ani suntem împreună. Și am trecut prin multe, e o poveste mișto. Noi am avut tot felul de certuri, pauze, chestii, nu te gândi că am stat chiar umăr lângă umăr, non-stop, deci am mai avut experiențe amândoi.

Dar, ca idee, pe când a venit căsătoria, m-a prins cel mai echilibrat Florian din toată existența mea.

E foarte bine, plus că ea este o fată foarte frumoasă și cu foarte multe calități, încât să fiu liniștit.

Am scris câteva piese și cu ea fiind muză, dar în general am scris dintr-o empatie adunată din multe întâmplări povestite de prietenii mei. Dar, în general, printr-o empatie amestecată de situații din astea de dragoste zbucimată!”, ne-a declarat Florian Rus.

„Pe ce n-am nicio reținere să cheltui e pe experiențe!”

Fiul lui Mircea Rusu se dovedește artist în adevăratul sens al cuvântului și se declară un tip spiritual, orientat mai puțin către partea materială și mai mult către trăirea unor experiențe de neuitat.

„Pe haine nu cheltuiesc atât de mulți bani. Sunt niște câteva pe care mi se pune pata, îmi plac, mi le iau. Nici nu prea mă pricep atât de bine la fashion, n-am nicio treabă.

Pe ce n-am nicio reținere să cheltui e pe experiențe. Dacă mie mi se pare că e o experiență mișto și mă pune pe mine într-o stare, îmi dă mie o stare mișto, o să cheltui banii.

Mi-am cumpărat bilete la Coldplay, nu a fost foarte ieftin, dar nu am avut nicio ezitare. Pentru că e un vis al meu să îi văd pe oamenii ăia live în această viață.

Acum îmi permit și pot să mă duc. Deci pe experiențe, dacă văd ceva turistic, o cazare nebună, ceva care să îmi dea mie un vibe și să coste foarte mult, n-o să îmi pară rău niciodată de banii ăia!”, a mai completat Florian Rus.

