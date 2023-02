Cine este şi din ce face bani Livia, soţia lui Cătălin Bordea? A plecat de acasă când el era la America Express

Livia și Cătălin Bordea formează un cuplu de invidiat. Relația celor doi merge foarte bine, iar vedeta Antena 1 are numai cuvinte de laudă la adresa partenerei sale. Chiar dacă este alături de Cătălin Bordea de mulți ani, Livia a preferat să păstreze discreția, iar aparițiile sale publice au fost destul de rare. Puțini sunt cei care știu cine este și cu ce se ocupă.

În anul 2012 a luat naștere povestea de iubire dintre Cătălin Bordea și Livia. Doi ani mai târziu își uneau destinele și în mod oficial, făcând cununia civilă. Mai apoi, în anul 2019 au făcut și nunta, iar evenimentul a fost unul aparte, eveniment la care au participat doar persoanele apropiate celor doi miri. Adesea, Cătălin Bordea spune că Livia este cea care i-a schimbat viața și l-a susținut mult în tot ceea ce face.

Livia s-a născut în Măcin, jud. Tulcea, dar de ani buni locuiește în Capitală. Înainte de a-l cunoaște pe Cătălin Bordea, era stewardesă și a locuit o perioadă în Dubai. Acum, soția comediantului este instructor de kangoo jumps și petrece multe ore în sala de sport, fapt ce o demonstrează și silueta de invidiat pe care o are.

„I-am cerut prietenia, ca pe vremuri”

Aproape un an de zile a urmărit-o, din umbră, Cătălin Bordea pe Livia. S-a îndrăgostit de zâmbetul ei, însă până l-a momentul în care a avut curaj să îi spună că este amorezat, a trecut ceva timp. După ce i-a mărturisit dragostea, cei doi au devenit de nedespărțit.

„Când m-am îndrăgostit de ea, m-am îndrăgostit de zâmbetul ei. Îţi umple ziua, îţi da energie când începe să zâmbească. Mă energiza pe vremea când eram cu altcineva. E foarte ruşinos! Mă energiza uitându-mă la pozele ei. Mi-am urmărit soția timp de un an pe Facebook. Am primit o cerere de prietenie la un moment dat, am văzut fățuca asta și zâmbetul extraordinar, mi-a dat o energie foarte faină și un an de zile după aia mă uitam în fiecare zi la pozele ei și ale fostului ei prieten. La un moment dat, au apărut niște poze fără el, dar plecase din țară.

Apoi, a venit ea acolo unde făceam stand-up, eu eram trist și abătut, a trecut pe lângă mine, a zâmbit. Venise în Deko, a asistat la spectacol și după a plecat din țară. Și nu știam cum să mă bag în seamă. I-am trimis un mesaj: Mi s-a părut mie că ai fost aseară la show? și i-am cerut prietenia, ca pe vremuri. Adică, după ce ne-am cunoscut, mi-am pregătit cererea în prietenie cam o lună. Am scos-o la un suc și am întrebat-o”, declara Cătălin Bordea.

Cei doi sunt foarte apropiați și petrec majoritatea timpului împreună, însă, ca în orice relație există și probleme. „Glonțul” i-ar fi trecut pe la cap lui Cătălin Bordea și era pe punctul de a pierde tot. Soția l-ar fi părăsit pentru câteva zile, însă, comediantul s-a dat peste cap pentru a o face să-și revină din pasa proastă în care intrase. Totul s-a întâmplat în perioada în care Cătălin și partenerul lui de competiție, Nelu Cortea, trăgeau din greu în America Latină.

Livia ar fi părăsit căminul conjugal pentru câteva zile. Se pare că soția lui Bordea ar fi intrat într-o mică depresie și ar fi vrut să-și limpezească gândurile, așa că s-a mutat la o bună prietenă. Însă, starea proastă nu a durat mult, iar Cătălin Bordea și-a adus repede soția acasă.

