Cine este tânăra care a fost aleasă cea mai frumoasă șoferiță de TIR din România. Are 27 de ani și a renunțat la Drept în favoarea pasiunii pentru autocamioane | GALERIE FOTO

Alexandra Ionela Petre a fost aleasă cea mai frumoasă șoferiță de TIR din România. Aceasta are 27 de ani, este licențiată în Drept, dar pasiunea pentru autocamioane a fost mult mai puternică. În prezent, lucrează la firma tatălui și face curse interne.

Alexandra Ionela Petre a primit voturile a sute de șoferi profesioniști din România, care au considerat-o drept “cea mai frumoasă şoferiţă de TIR din România” în 2021. Tânăra este originară din Giurgiu, iar pasiunea pentru condus a moștenit-o de la tatăl ei.

Concursul “Cea mai tare din parcare” se desfășoară pe Facebook și a ajuns la a treia ediție. Tinerele primesc în mediul online voturi, în funcție de numărul lor fiind desemnată câștigătoarea. În anul 2019, cea mai frumoasă șoferiță de TIR a fost desemnată Mălina Ghileschi, iar anul trecut, Diana Stoian a obținut titlul.

“Meseria asta care ne unește pe toți și care ne ține împrăștiați în toate cotloanele Europei, Asiei, Canadei și UȘA, ne aduce zilnic satisfacție, dar și multe sentimente confuze, gânduri neexprimate sau pur și simplu frustrarea de a nu fi în locul în care ne dorim! Nu putem schimbă tot ce ne deranjează la jobul asta, însă prin aportul nostru minuscul încercăm să dăm o notă de frumusețe, să scoatem oamenii care merită în evidență și să povestim despre ei, despre noi, tuturor celor care au impresia că jobul asta se rezumă la a ține de un volan. Câștigătoarea concursului ‘Cea mai tare din parcare’ 2021 este colega noastră din Giurgiu, Alexandra Ionela Petre!”, a transmis pe Facebook organizatorul acestui concurs.

Alexandra Petre, cea mai frumoasă șoferiță de TIR din România: “Cinci ani am lucrat în domeniul bancar”

După ce a fost aleasă drept cea mai frumoasă șoferiță de TIR din România, Alexandra Ionela Petre a oferit și primele declarații. A absolvit Facutatea de Drept, a lucrat în domeniul bancar, dar și-a dat seama că este făcută pentru șofat.

“Am 27 de ani, sunt zodia Scorpion (deci o mică scorpie), sunt licențiata în Drept, am urmat Facultatea de Drept Nicolae Titulescu din București. Locuiesc la aproximativ 30 de km de București, mai exact orașul Bolintin-Vale, jud Giurgiu. Pasiunea pentru camioane am moștenit-o de la tatăl meu, fiind și el șofer. Timp de 5 ani am lucrat în domeniul bancar, dar mi-am dat seama că nu este ceea ce îmi doresc cu adevărat și m-am decis să dau examenele pentru obținerea categoriilor C, C+E”, a precizat tânăra.

“Fac curse interne, iubesc această meserie”

Alexandra Ionela Petre nu regretă sub nicio formă alegerea pe care a făcut-o. În prezent lucrează la firma tatălui ei și adoră să meargă în curse interne.

“După finalizarea examenelor am plecat pe comunitate cu tatăl meu, nu a fost deloc ușor fiind la început, dar m-am adaptat foarte repede. Am lucrat pe comunitate 3 luni, timp în care am învățat foarte multe lucruri, dar se merită. În prezent lucrez în România, la firma tatălui, facem curse interne. Iubesc această meserie și nu regret nicio secundă alegerea făcută. Tot timpul am mers pe premisa că în viața pentru a reuși trebuie să îți iubești job-ul, să nu îți alegi ceva ce nu îți place”, a mai spus Alexandra Ionela Petre.