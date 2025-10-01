Cine este tânărul lovit mortal de autoturismul de ridesharing comandat. Adrian avea doar 18 ani

Un eveniment rutier de o gravitate deosebită a îndoliat începutul de săptămână la Pitești. Un adolescent de doar 18 ani, originar din județul Olt, a murit după ce a fost lovit de autoturismul de ridesharing pe care chiar el îl chemase printr-o aplicație. Circumstanțele producerii accidentului scot la iveală o succesiune de erori și coincidențe dramatice, care au transformat o seară obișnuită într-un coșmar.

Echipaje de pompieri, ambulanțe și unitatea SMURD s-au deplasat rapid la fața locului, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru adolescent. Lovitura a fost fatală, iar decesul a survenit pe loc. În schimb, șoferul de ridesharing a rămas încarcerat între fiarele contorsionate și a avut nevoie de intervenția echipajelor specializate pentru a fi scos din autoturism. Acesta a fost transportat în stare gravă la spital.

Cine este tânărul lovit mortal de autoturismul de ridesharing comandat

Victima, identificată drept Adrian Octavian D., provenea din comuna Sârbii-Măgura, județul Olt, și se mutase de puțin timp în Pitești, unde locuia cu chirie în cartierul Trivale. Mutarea fusese făcută în speranța unui nou început, cu planuri de viitor și dorința de a-și construi o viață independentă. Totul s-a năruit însă într-o clipă, pe fondul unei manevre greșite în trafic.

Accidentul a avut loc în noaptea de luni spre marți. Potrivit datelor preliminare, șoferul mașinii de ridesharing, un bărbat în vârstă de 50 de ani din Târgoviște, a încercat să întoarcă autoturismul, însă nu s-ar fi asigurat corespunzător. În acel moment, vehiculul său a fost lovit violent de un BMW X3 condus de un tânăr de 18 ani din Ungheni. Impactul a fost extrem de puternic, iar mașina de ridesharing a fost proiectată direct către pietonul aflat pe carosabil – chiar clientul care comandase cursa.

În urma accidentului, Poliția din Argeș a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Cercetările urmează să stabilească în detaliu cum s-au desfășurat evenimentele și care a fost succesiunea exactă a manevrelor greșite. Ancheta vizează atât modul în care șoferul de ridesharing a efectuat întoarcerea, cât și viteza cu care circula autoturismul BMW.

